Starward Industries kündigt sein erstes eigenes Game an, das SciFi-Singleplayer-Spiel "The Invincible". Das Studio ist unter anderem für Mitarbeit an Titeln wie "The Witcher 3" und "Cyberpunk" bekannt. The Invincible basiert auf einer Roman-Vorlage und versetzt den Spieler in ein Retro-Scifi-Universum. Der Fokus des Singleplayers soll dabei vor allem auf Erkundung und Gesprächen liegen. In der Ausgangssituation startet ihr auf dem Planeten Regis III, dort hat man den Auftrag, vermisste Crew-Mitglieder aufzuspüren. Dabei taucht man immer tiefer in die Welt des Planeten ein und ergründet sein Geheimnis.

Das Studio hat bereits an bekannten Titeln, wie Cyberpunk, The Witcher 3, Dying Light und Dead Island mitgewirkt und wollen die gesammelte Erfahrung nun in ein eigenes Scifi-Universum transportieren. Das Setting wird vom Entwickler als "retro-futuristisch Atompunk" beschrieben. Dabei basiert das Gameplay maßgeblich auf Erkundung und Gesprächen mit NPCs, die den Spieler durch die Story führen sollen. Der Protagonist erwacht zu Beginn der Handlung aus der Bewusstlosigkeit und findet sich auf dem Planeten Regis III wieder. Die primäre Aufgabe liegt darin, vermisste Besatzungsmitglieder wiederzufinden. Es stehen verschiedene Tools zur Verfügung, mit derem Hilfe die Spielwelt untersucht und mit ihr interagieren werden kann.

So ist es dem Spieler möglich, im Laufe des Spiels auf Drohnen oder Roboter zu setzen, um bestimmte Probleme und Hindernisse zu meistern. Auch der Einsatz von Fahrzeugen ist vorgesehen. Ein weiteres interessantes Spiel-Element stellt die "dynamische Geschichte" dar. Laut den Entwicklern, soll diese sich anhand der Entscheidungen und Beziehungen zu anderen Charakteren verändern. Es ist allerdings noch nicht klar, wie tiefgreifend diese Veränderungen ausfallen werden.

Bisher gab Starward Industries noch kein Veröffentlichungs-Datum an. Ein Release in der zweiten Hälfte von 2021 aus Steam sei aber angedacht. Es wird keine deutsche Synchro geben, nur eine englische Sprachausgabe steht zur Verfügung. Jedoch werden natürlich deutsche Untertitel und Menü-Texte bereitgestellt. Obwohl es noch kein offizielles Gamesplay gibt, hat der Entwickler auf Youtube bereits einen Teil des Soundtracks hochgeladen.