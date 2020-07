Sony zeigt mit Spider-Man: Miles Morales erstmals finales Design der PS5-Hüllen

Mit der Einführung der Next-Gen-Konsolen erwartet die Spieler auch ein neues Design bei den Verpackungen der Spiele. Zwar gehen die physischen Verkäufe in der Videospielindustrie immer weiter zurück, doch auch bei der Sonys PlayStation 5 werden sich Kopien lokal in den Ladengeschäften erwerben lassen. Auch haben viele gerne noch die Spielehüllen im Regal neben der Konsole stehen.

Umso gespannter sind die Spieler aktuell, wie das neue Design der PS5-Hüllen wohl aussehen wird. In der Vergangenheit gab es bereits eine Vielzahl an Gerüchten darüber, welches Design Sony für die Verpackungen wählen wird. So hieß es, dass sich Sony in Zukunft für quadratische Hüllen entscheiden wird bzw. dass diese aus recyceltem Karton bestehen. Jetzt hat Sony das Geheimnis allerdings gelüftet und enthüllt die OVP vom neuen AAA-Titel Spider-Man: Miles Morales.

Allerdings scheint man bei Sony wenig Interesse an Experimenten zu haben und so gibt es im Vergleich zur Vorgängerversion kaum Änderungen zu vermelden. Zwar lassen sich die Dimensionen anhand des Renderbildes nicht eindeutig erkennen, allerdings scheint es beim Formfaktor keine Neuerung zu geben. Auch der Kunststoff der OVP ist weiterhin in Blau gehalten. Jedoch wurde das Layout des Labels vom Unternehmen leicht verändert. Wie sich dem Bild entnehmen lässt, haben sich die Japaner für ein schwarzes PlayStation-Logo auf weißem Hintergrund entschieden. Somit geht man bei der neuen PlayStation 5 auf maximalen Kontrast. Beim Vorgänger setzte man noch auf einen blauen Hintergrund mit einem weißen Schriftzug. Auch auf dem Rücken prangt das schwarze PlayStation-5-Logo auf weißem Grund.

Zudem scheint sich der Standort der Logos nicht verändert zu haben. Die Altersfreigabe befindet sich noch immer auf der unteren linken Seite. Somit zeigt sich das neue Design der PS5-Spiele schlicht und im altbewährten Gewand. Da man sich aber auch bei Sony langsam aber sicher von physischen Veröffentlichungen verabschieden will, ist es verständlich, dass man bei der kommenden Generation das Rad nicht neu erfinden möchte, um so den Fokus auf die Hardcopies der Spiele zu legen.