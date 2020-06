NVIDIA GeForce NOW mit 19 Spielen in dieser Woche und reaktiviertem Gründerabo für Europa

Neben der Ankündigung neuer und wiederkehrender Spiele in dieser Woche, kündigte NVIDIA auch an, die Gründer-Mitgliedschaften wieder reaktivieren zu wollen. Fans des Dienstes in Europa dürfte dies mehr als freuen, wurde die Möglichkeit, ein Gründer-Abo abzuschließen Anfang des Jahres wegen Überkapazitäten der NVIDIA-Server vorübergehend deaktiviert. Zur Einführung von GeForce NOW in Europa standen zwei Mitgliedschaftsstufen zur Verfügung, darunter die Stufen Gratis und Gründer. Laut NVIDIA war GeForce NOW in Verbindung mit dem Gründer-Abo so beliebt, dass direkt nach dem Start die Server-Kapazitäten innerhalb kürzester Zeit erreicht wurden.

In den letzten Wochen und Monaten möchte NVIDIA konsequent daran gearbeitet haben, die fehlenden Kapazitäten zu erhöhen, um die Gründer-Mitgliedschaften erneut für den europäischen Markt verfügbar zu machen. Diese sind ab sofort auf der GeForce NOW-Website zu einem Preis von 5,49 Euro für 12 Monate buchbar und bieten neben RTX-On für unterstützte Spiele und einer erweiterten Session-Dauer den Vorteil, vorrangig auf NVIDIAs Cloud-Gaming-Server zugreifen zu können. Interessenten sollten sich nicht allzu lange mit einer Entscheidung Zeit lassen, ist das Angebot laut NVIDIA zeitlich befristet.

Abseits der Founder-Abo-Ankündigung führte NVIDIA eine weitere Änderung ein. Das Cloud-Serversystem erhält ein verbessertes intelligentes Muster- und Bilderkennungsupgrade um Schlüsselmomente in Spielen besser erfassen und abspeichern zu können. Laut NVIDIA ist Counter-Strike: Global Offensive einer der ersten Titel der diese Funktion erhalten wird, weitere Spiele werden im Laufe der Zeit die Highlight-Unterstützung erhalten. Zu guter Letzt baut NVIDIA seine Spielebibliothek weiter aus und fügt in dieser Woche weitere 19 Spiele seinem Dienst hinzu, darunter auch Satisfactory, das diese Woche seinen offiziellen Start auf Steam hatte.

Eine vollständige Liste der neuen GeForce-Now-Titel findet man hier: