Mafia Trilogie angekündigt: Mal Remaster, mal Remake

Was sich schon seit Monaten andeutete, ist nun offiziell bestätigt: 2K Games wird zusammen mit Hanger 13 eine Mafia Trilogie veröffentlichen, die alle drei Serienteile der beliebten Open-World-Reihe beinhalten wird. Das hatte der Publisher am gestrigen Mittwoch in einem ersten Teaser-Trailer bekannt gegeben.

Sonderlich viel wird im 30-sekündigen Ankündigungsvideo jedoch nicht verraten – mit Tommy Angelo, Vito Scaletta und Lincoln Clay kommen immerhin alle drei Protagonisten der Gangster-Reihe kurz zu Wort. Die zahlreichen Logos am Ende des Trailers deuten darauf hin, dass die Trilogie für die PlayStation 4, die Xbox One und auf Steam für den PC erscheinen wird. Auch auf Googles Spielestreaming-Dienst Stadia soll die Mafia Trilogie verfügbar sein.

Ursprünglich wollten 2K Games und Hanger 13 am kommenden Dienstag, den 19. Mai, weitere Details verraten, doch der Xbox-Store von Microsoft kam den Plänen mit vielen konkreten Details zuvor und stellte die Shopseiten zu den neuen Definitive-Editions von Mafia 1 und Mafia 2 mit vielen Details und ersten Screenshots online. Inzwischen sind diese jedoch nicht mehr aufrufbar, die Kollegen von Eurogamer.net konnten die Informationen allerdings rechtzeitig für die Nachwelt sichern.

Vor allem die Definitive Edition des ersten Mafia-Teils, der 2002 im Original erschien und in der fiktiven US-Stadt Lost Heaven in den 1930er-Jahren spielt, dürfte einige Fans erfreuen, denn die Neuauflage soll dank einer komplett neuen Grafik-Engine optisch deutlich überarbeitet worden sein. Die Story will man ebenfalls erweitert und das Gameplay sowie den Soundtrack verbessert haben, ohne dabei jedoch den Charme und die gewohnte Gangster-Atmosphäre des Spiels zu verändern. Am 27. August 2020 soll der Titel dem Produkteintrag zur Folge veröffentlicht werden.

Schon ab der kommenden Woche und damit deutlich früher soll die Mafia 2 Definitive Edition erscheinen, was darauf schließen lässt, dass alle Titel der Mafia Trilogie einzeln erhältlich sein werden. Die Änderungen des Nachfolgers, der in den 1950er-Jahren spielt, sollen jedoch weitaus geringer ausfallen, wurde die Urversion erst deutlich später im Jahr 2010 veröffentlicht. Es dürfte vielmehr ein Remaster, denn ein Remake mit besseren Texturen und höherer Auflösung werden. Der dritte Serienteil tauchte allerdings nicht im Store von Microsoft auf. Vielmehr dürfte er unverändert der Trilogie beigelegt werden, erschien das Spiel erst 2016 und damit erst vor wenigen Jahren.

Am 19. Mai kennen wir alle Details.