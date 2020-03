Call of Duty: Warzone erreicht stolze 30 Millionen Spieler

Nur zehn Tage nach Release erreicht Infinity Wards Free2Play-Battle-Royale-Shooter Call Of Duty: Warzone die 30 Millionen Spieler Marke. Dies gab Activision in einem kürzlich veröffentlichten Tweet auf dem offiziellen Call Of Duty-Account bekannt. Eine Tendenz die sich bereits kurz nach den ersten 24 Stunden nach Release angekündigt hatte. Der Battle-Royale-Ableger verzeichnete bereits nach einem Tag über 6 Millionen Downloads mit täglich steigender Tendenz.

Der Free2Play-Shooter basiert technisch gesehen auf dem im Jahre 2019 veröffentlichtem CoD: Modern Warfare und bietet 150 Spielern Plattform-übergreifend neben dem normalem 3er-Squad-Battle-Royale-Modus auch die Möglichkeit sich Solo auf einer riesigen Map gegen andere Mitstreiter durchzusetzen. Neben der bereits erwähnten höheren Spieleranzahl gegenüber anderen Battle-Royale-Konkurrenten, der Crossplayfunktion und dem Solo-Modus bringt das Spiel auch den sogenannten Beutegeld-Modus mit sich. In diesem so genannten Plünder-Modus hat man die Vorgabe innerhalb 30 Minuten eine Million Dollar zu sammeln. Schafft das ein Team, so geht es in die Verlängerung. Diese läuft weitere drei Minuten und gibt den anderen Teams die Chance aufzuholen. Schafft es keines der Teams innerhalb der Zeitvorgabe diese Summe zusammenzutragen, gewinnt am Ende das Team dass den höchsten Betrag auf seinem Konto verbuchen kann. Eine laut Entwickler willkommene Abwechslung gegenüber dem bisherigen Genretypischen Battle-Royale-Modus der zudem für einen enorm hohen Spielspaß-Faktor sorgt.

Mit dieser riesigen Spielerschaar im Rücken heftet sich CoD: Warzone an die Versen von Electronic Arts Apex-Legends, das im Moment bei etwa 50 Millionen aktiven Spielern liegt und macht Jagd auf das noch erfolgreichere Spiel Fortnite von Epic Games, das mit einer Spieleranzahl von knapp 200 Millionen auftrumpfen kann.

Um dieses Ziel zu erreichen und seine Spielerschaft längerfristig bei der Stange zu halten wird der Entwickler Infinity Ward nachlegen müssen. Neben vielen geplanten Updates und Fixes, sowie dem kürzlich eingeführten Solo-Modus ist bereits ein Duo-Modus in Arbeit. Außerdem sind Anpassungen bezüglich der Spielerzahl geplant. Diese soll von aktuell 150 auf 200 angehoben werden.

Interessierte können das Spiel für PlayStation 4 und Xbox One über die jeweiligen Stores installieren. PC-Spieler können dies direkt über die offizielle Call Of Duty-Homepage machen oder wahlweise über Blizzards-Battle.net-App herunterladen und installieren.