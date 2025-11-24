Werbung

Disney passt die Preise für bestehende Abonnements von Disney+ erneut an und überträgt damit die Tariferhöhungen, die seit Herbst 2025 für Neukunden gelten, nun auch auf laufende Verträge. Bestandskunden werden darüber per E-Mail informiert und müssen den neuen Konditionen innerhalb einer einmonatigen Frist zustimmen. Alternativ ist ein Wechsel in eine andere Tarifstufe möglich. Ohne Reaktion behält sich das Unternehmen vor, das bestehende Abonnement zu beenden. Hintergrund sind gesetzliche Vorgaben, nach denen Anbieter bei Preissteigerungen eine aktive Bestätigung der Kundinnen und Kunden einholen müssen.

Von der Anpassung betroffen sind sämtliche monatlich abgerechneten Tarife. Das werbefinanzierte Modell steigt von 5,99 auf 6,99 Euro pro Monat. Es umfasst zwei gleichzeitige Streams, Full-HD-Auflösung, Surround-Ton und Werbeunterbrechungen. Der Standard-Tarif ohne Werbung erhöht sich von 9,99 auf 10,99 Euro. Auch hier stehen Inhalte in Full HD sowie zwei parallele Streams und Offlinefunktionen bereit. Der Premium-Tarif steigt von 13,99 auf 15,99 Euro monatlich und bietet Zugang zu Inhalten in 4K-Auflösung inklusive Dolby Atmos sowie bis zu vier Streams pro Haushalt.

Perspektivisch werden auch Jahresabos teurer. Das Standard-Paket erhöht sich voraussichtlich von 99,90 auf 109,90 Euro im Jahr, das Premium-Paket von 139,90 auf 159,90 Euro. Zudem steigen die Preise für Zusatzmitgliedschaften, die die Nutzung eines bestehenden Abos in einem weiteren Haushalt ermöglichen. Für Tarife ohne Werbung erhöhen sich die monatlichen Kosten von 5,99 auf 6,99 Euro. Lediglich das werbefinanzierte Abo bleibt bei 5,99 Euro, da die Anpassung dort bereits früher erfolgt war.

Kundinnen und Kunden können den Dienst unabhängig von ihrer Entscheidung bis zum Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums nutzen. Danach gelten die neuen Preise oder das Abonnement endet wie angekündigt.