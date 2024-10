Werbung

Traditionell im Oktober steht für YouTube ein größeres Update an. Dieses Mal finden sich zahlreiche neue Features darunter, die auf Desktop-, Mobile- und TV-Apps verfügbar sind. Diese Aktualisierungen – entwickelt aus Nutzerfeedback – sollen die Bedienung und das Erlebnis auf der Plattform optimieren.

Ein neues Highlight ist etwa die in 0,05er-Schritten anpassbare Wiedergabegeschwindigkeit, was eine präzisere Anpassung an die eigenen Sehgewohnheiten ermöglicht. Der Miniplayer lässt sich zudem in der Größe verändern und auf dem Bildschirm verschieben, um die Navigation zu erleichtern.

Daneben gibt es neue Optionen zur Personalisierung von Playlists: Nutzer können individuelle Thumbnails hochladen oder sie mit Hilfe von KI generieren lassen. Noch in diesem Jahr soll die Top-Votes-Funktion eingeführt werden, die innerhalb von Playlists das Abstimmen über Videos ermöglicht. Besonders vorteilhaft für mobile Nutzer soll die Einführung des Schlaf-Timers für alle sein, der bisher nur YouTube-Premium-Nutzern vorbehalten war. Außerdem können Zuschauer und YouTube-Creator Abzeichen sammeln, die für spezifische Interaktionen verliehen werden, was das Gemeinschaftsgefühl stärken soll.

Die TV-App profitiert ebenfalls von den Anpassungen: Auf Kanalseiten starten Videos nun automatisch und YouTube Shorts ermöglicht das Lesen von Kommentaren ohne Video-Unterbrechung. Zusätzlich sollen QR-Codes das Teilen und gemeinsame Bearbeiten von Playlists direkt am großen Bildschirm erleichtern, was das YouTube-Erlebnis auf Fernsehgeräten interaktiver gestalten will. Auf Android-Geräten soll die YouTube-App im Querformat reaktionsschneller agieren können und will mit größeren Thumbnails und Texten zudem übersichtlicher wirken. Für iOS sollen diese Funktionen ebenfalls noch in diesem Jahr ausgerollt werden.

Insgesamt will das Update die Videoplattform vielfältiger und interaktiver gestalten – sowohl für regelmäßige Zuschauer als auch für Content-Ersteller – und damit eine individuellere Nutzung ermöglichen.