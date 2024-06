Werbung

Sparfüchse nutzten bisher gerne die Möglichkeit, über eine VPN-Verbindung das werbefreie Youtube-Premium-Abo abzuschließen. Je nach Region des Servers ließen sich die Kosten eines solchen Abonnements teils drastisch reduzieren. Damit ist es nun vorbei, denn YouTube hat beschlossen, gegen diese Praxis aktiv vorzugehen. Dabei geht der Konzern sogar so weit, dass er bereits abgeschlossene Premium-Mitgliedschaften auch einseitig beendet.

So erhalten Nutzer, die unter Zuhilfenahme eines VPN-Zugangs ein Abonnement in einem anderen Land abgeschlossen haben aktuell seitens YouTube eine Benachrichtigung, dass ihr Premium-Abo nach dem Ablauf des noch laufenden bzw. bezahlten Monats abgeschaltet wird.

"Deine YouTube Premium-Mitgliedschaft wurde beendet, weil wir glauben, dass du bei der Anmeldung mit (Land) nicht das tatsächliche Land deines Wohnsitzes angegeben hast", lässt YouTube betroffene Abonnenten in seiner Mitteilung wissen. "Wenn du Mitglied bleiben möchtest, musst du dich innerhalb der nächsten Wochen noch einmal für YouTube Premium registrieren. Andernfalls kannst du nur noch bis zum (Datum) auf die Vorteile von YouTube Premium zugreifen. Nach diesem Datum wird deine Mitgliedschaft nicht automatisch verlängert."

Bereits kurz nach Bekanntwerden der neuen Maßnahmen äußerten viele Nutzer ihren Unmut in sozialen Netzwerken und diskutieren neue Möglichkeiten. Zudem machen Gerüchte die Runde, dass einigen Nutzern eine erneute Reaktivierung über eine eingeloggte VPN-Verbindung gelungen ist. Viele andere berichten aber, dass dies nicht mehr möglich sei. So oder so handelt es sich dabei um ein klassische Katz-und-Maus-Spiel. Außerdem riskieren die Nutzer mit den Versuchen sogar die vollständige Sperrung ihres Kontos.

Die jüngste Maßnahme ist ein weiterer Schritt seitens Alphabet, die Monetarisierung der Videoplattform YouTube zu verbessern. Schon seit einiger Zeit intensiviert der Konzern seine Bemühungen gegen Werbeblocker.