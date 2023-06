Werbung

Bereits seit dem 12. Juni 2023 sind immer wieder Teile von Reddit von Ausfällen betroffen. Zeitweise war die gesamte Seite nicht zu erreichen. Ursache dafür sind Proteste der Nutzer. Diese haben immer wieder große Threads in verschiedenen Unterforen auf privat gestellt. Durch die Vielzahl an Wechseln ging die gesamte Seite gestern für knapp 2,5 Stunden in die Knie.

Grund für die Proteste der User sind die Pläne von Reddit, API-Zugriffe ab Juli mit hohen Kosten zu belegen. Dadurch müssen Dritt-Anbieter, die externe Apps für Reddit zur Verfügung stellen, ihren Dienst einstellen. Viele Moderatorenteams greifen normalerweise auf solche Drittanbieter zurück, wenn ihnen die Werkzeuge, die Reddit selbst zur Verfügung stellt, nicht ausreichen. Auch der Umstand, dass die neuen Preise bereits im Juli greifen sollen, sorgt für Unmut. 12.000 US-Dollar sollen für 50 Millionen Anfragen fällig werden.

Die Seite Reddark liefert einen aktuellen Überblick, wie viele der über 8.000 Unterforen aktuell offline sind. Stand jetzt wären das 7742 von 8299. Der Streik sollte eigentlich zwei Tage dauern. Da Reddit bislang aber nicht auf die Proteste reagiert, ist eine Ausweitung durchaus denkbar. Derweil freuen sich Reddit-Alternativen über einen riesigen Zuwachs an Nutzern.

Wie der Streit ausgehen wird, wird die Zukunft zeigen. Bei Reddit sucht man sicherlich nach Möglichkeiten der Monetarisierung als Plattform. Apps, welche auf die API zugreifen und für diese Zugriffe zahlen sollen, werden diese Kosten an die Nutzer weitergeben. So hat es der Apollo-Entwickler Christian Selig hat bereits angekündigt.