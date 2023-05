Lieferando bringt jetzt PS5-Controller und Co zur Haustür

Der Online-Lieferdienst Lieferando startet in Berlin ein neues Pilotprojekt. Wie man heute mitteilte, werde man ab jetzt nicht nur Essen, sondern auch Elektronik online oder via App bestellen können. Über 100 Kleingeräte und Zubehör können zur Haustür geliefert werden. Möglich ist dies durch eine Kooperation zwischen Lieferando und Media Markt. In der entsprechenden Pressemitteilung nennt der Konzern folgende Artikel:

Handyzubehör von Ladegeräten und Ladekabeln bis hin zu Power-Bank-Akkus und diversen Adaptern

Computer-Zubehör wie Tastatur und Maus, USB-Sticks, Docking-Stations oder Webcams

Audioequipment wie Kopfhörer, Headsets und mobile Bluetooth-Boxen

Haushaltselektronik wie LED-Lampen, Batterien oder Steckdosenleisten, bis hin zu Handmixern und Handstaubsaugern

Home Entertainment-Gadgets wie Streaming-Adapter und Gaming-Zubehör für Spielkonsolen

Pflegeprodukte wie Elektrozahnbürsten, Rasierer oder Haartrockner

Das Angebot ist zum Start nur in der Region Berlin verfügbar. Die Preise der Elektronik richten sich nach den Preisen im Media-Markt-Onlineshop. Wer sich über Lieferando Kleinelektronik bestellen möchte, kann sich auf eine Lieferzeit zwischen 30 und 50 Minuten einstellen. Zugestellt wird mit dem Elektrofahrrad, wobei mehrteilige Bestellungen auch auf größere Fahrzeuge oder mehrere Fahrer verteilt werden können. Mindestbestellwert sind 10 Euro.