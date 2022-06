Twitch verspricht höhere Einnahmen für Streamer

Insbesondere junge Menschen sehen Streaming als ihren Traumjob an. Den ganzen Tag Videos machen und dafür noch Geld bekommen – das klingt verlockend, allerdings winken in der Regel nicht direkt zu Beginn der Karriere lukrative Werbedeals und vieles mehr. Ein großer Teil der Streamer schafft nie den großen Durchbruch, auch wenn versucht wird, mit aller Macht Klicks zu generieren. Die Konkurrenz auf den gängigen Plattformen ist groß. Die Zuschauer hier mit einer einzigartigen Content-Idee auf den eigenen Channel zu locken, wird immer schwieriger und Streamer brauchen zunehmend einen langen Atem.

Des Weiteren herrscht nicht nur zwischen den Content-Creatorn ein starker Konkurrenzkampf, sondern auch zwischen Amazon und Google. Die beiden Unternehmen versuchen, so viele Streamer wie möglich auf ihre Plattformen zu locken. War Twitch in der Vergangenheit eher für Livestreams bekannt, werden Ondemand-Inhalte in der Regel bei YouTube konsumiert. Ausschlaggebend für die Produzenten sind allerdings die Werbeeinnahmen. Schließlich geht es hier ums große Geld und für die Zuschauer ist es letztendlich egal, ob sie sich einen Livestream bei YouTube oder Twitch anschauen.

Aus diesem Grund erlaubt Twitch nun weiteren Streamern die Teilnahme am "Adds Incentive Program" (AIP). Außerdem werden die Auszahlmodalitäten geändert, was zur Folge haben soll, dass Nutzer mehr Geld bekommen. Ebenfalls hat Twitch die Auszahlungsrate erhöht, was mehr Geld pro 1.000 Klicks bringen kann. Es wird in Zukunft kein pauschaler Betrag mehr ausbezahlt, die Streamer werden hingegen mit 55 % am Umsatz beteiligt.

Hiervon dürften insbesondere Rubriken mit finanzstarken Werbepartnern profitieren. Bei YouTube sind dies unter anderem Channels, bei denen es sich um Finanzberatung oder Investments-Tipps handelt. Abzuwarten bleibt jedoch, welche Auswirkungen die neuen Möglichkeiten auf den verfügbaren Content bei Twitch haben werden. Ob Streamer bei ihren Themen in Zukunft darauf achten, welche Art von Videos mehr Einnahmen bringen, wird sich zeigen.