Firefox Suggest: Browser zeigt Vorschläge und Werbung in der URL-Leiste an

Mozilla hat im Rahmen eines Blogeintrags eine neue Funktion für seinen Firefox-Browser angekündigt. Das Tool namens "Firefox Suggest" soll es Usern vereinfachen, Informationen und Internetseiten im Netz zu finden. Dazu sollen unterhalb der URL-Leiste neben den bereits vorhandenen Vervollständigungs-Vorschlägen in Zukunft auch alternative Sucheingaben sowie Internetseiten angezeigt werden.

Im Video-Showcase wird so beispielsweise bei der Eingabe des Suchbegriffs "Südafrika" auch die Such-Alternative "Flüge nach Südafrika" sowie der Wikipedia-Eintrag zu Südafrika angezeigt. Neben reinen Informationsdiensten wie Wikipedia sollen situationsbedingt jedoch auch Inhalte von "glaubwürdigen Partnern und Sponsoren" ihren Weg in die Vorschläge finden. In einem Beispiel führt die Suche nach der Schuhmarke "Vans" etwa zum Anzeigen eines Links zur Handelsplattform Ebay.

Mozilla betont jedoch, dass für diese Form der Werbung keine neuen Daten der Nutzer abgefragt werden. Darüber hinaus soll Firefox Suggest auch kontextbasierte Vorschläge liefern können, etwa bei der Suche nach Dienstleistungen und Aktivitäten. So sollen in diesem Fall weiterführende Nutzerdaten, wie der ungefähre Aufenthaltsort oder alternative Suchanfragen geschickt werden können. Allerdings müssen Nutzer für die Aktivierung dieser Funktion via Opt-In ihre Zustimmung erteilen. Mozilla ermutigt User daher aktiv ihre gewünschten Privatsphäre-Einstellungen zu tätigen. Wann genau das Firefox Suggest verfügbar sein wird, ist noch unklar.