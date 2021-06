eBay Kleinanzeigen: LKA warnt vor aktuellen Betrugsmaschen mit Gutscheinkarten

Die Internet-Handelsplattform eBay Kleinanzeigen erfreut sich schon seit Jahren großer Beliebtheit. Ein Grund ist, dass Privatpersonen dort Produkte anbieten können, ohne selber Gebühren zahlen zu müssen. Natürlich kommt es aber auch hier immer wieder zu Betrugsfällen.

So warnt das Landeskriminalamt Niedersachsen aktuell vor einer neuen Betrugsmasche auf der Plattform. Demnach melden sich vermeintliche Kaufinteressenten und möchten via Paypal bezahlen, eigentlich nichts ungewöhnliches. Allerdings bitten die Betrüger dann noch darum, dass der Verkäufer Guthaben für sie erwirbt.

Der Masche zufolge, befinden sich die Täter aktuell nicht in Deutschland und wollen die Ware an Dritte in Form eines Geschenks verschicken. Dann bitten die Täter darum, eine Gutscheinkarte von Anbietern wie Steam, iTunes oder Amazon zu erwerben und beizulegen. Selbstverständlich würde die Summe ebenfalls via Paypal an den Verkäufer bezahlt, oft wird sogar die Zahlung einer Aufwandsentschädigung angeboten.

Geht der Verkäufer auf den vermeintlichen Gefallen ein, verschicken die Betrüger oftmals gefälschte E-Mails von PayPal. Darin heißt es dann beispielsweise, dass das Guthaben erst bei einer Versandbestätigung auf das Konto des Verkäufers gutgeschrieben werden könne. In besonders dreisten Fällen wird in der Email sogar behauptet, der Gutscheincode müsse erst eingelöst werden, damit das Geld überwiesen wird. Wer sich in diesem Fall auf den Deal einlässt und das Paket verschickt, verliert in der Regel sowohl die Ware als auch das Geld für den Gutschein. Betroffene können lediglich versuchen den Gutschein vom Anbieter sperren zu lassen. Außerdem sollte man den Vorfall natürlich der Polizei melden, wobei in derartigen Fällen oftmals nur eine geringe Chance auf eine Aufklärung besteht.