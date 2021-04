Jugendschutz: Discord passt seine Community-Regeln an

Die besonders unter Gamern beliebte Chatplattform Discord hat jetzt ihre Community-Richtlinien verschärft. Inhalte, die sich an Volljährige richten und in die Rubik "Not Safe For Work" (NSFW) fallen, müssen in Zukunft einen entsprechenden Hinweis erhalten. Dabei werden zunächst die Betreiber der einzelnen Server in die Pflicht genommen. Sollten sich diese weigern oder besagte Inhalte nur teilweise markieren, stuft Discord den gesamten Server als NSFW ein. Was zur Folge hat, dass sich die Inhalte nur noch über die Desktop- beziehungsweise Webapp abrufen lassen.

Auch wenn die Nutzer volljährig sind, haben diese bei der Verwendung der Discord-App mit einem iPad oder iPhone auf NSFW-geflaggte Server keinen Zugriff mehr. Minderjährige können generell nicht auf die Inhalte besagter Server zugreifen. Wer sein Alter nicht korrekt angegeben hat und dies ändern möchte, hat die Möglichkeit sich an Discord zu wenden und eine Richtigstellung anzufordern. Ein entsprechendes Formular findet sich hier.

Dies gilt ebenfalls für Betreiber von Servern, die irrtümlicherweise als NSFW eingestuft wurden. Auch hier muss über ein entsprechendes Formular ein Antrag gestellt werden. Ein passendes Formular steht hier zur Verfügung.

Wie lang die Bearbeitung solch einer Anfrage dauert ist bis dato nicht bekannt. Außerdem ist unklar, wie erfolgsversprechend besagte Anfrage sein wird. Wer auf Nummer sicher gehen will sollte grundsätzlich alle nicht jugendfreien Einträge auf seinem Discord-Server entfernen und in Zukunft das Posten solcher Inhalte strikt untersagen. Helfen können dabei Moderations-Bots, die Inhalte automatisch prüfen. Jedoch können diese momentan lediglich einzelne Wörter problemlos erkennen und entsprechende Posts nach der Erstellung direkt löschen. Bilder oder Videos, die direkt auf den Server hochgeladen werden, müssen zunächst von Moderatoren kontrolliert werden, um eine korrekte Einstufung des Inhaltes vorzunehmen.