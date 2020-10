Firefox 82 und ESR 78.4: Neue Versionen mit wichtigen Sicherheits-Updates

Gestern veröffentlichte Mozilla Firefox die neue Version 82 seines beliebten Browsers, zudem gibt es ein Update für die ESR-Version in Gestalt der Version 78.4. Beide Updates umfassen wichtige Sicherheits-Fixes, die nicht unerhebliche Sicherheits-Lücken schließen sollen. Firefox 82 erhielt insgesamt sieben Lücken-Fixes, bei ESR waren es zwei.

Die Sicherheits-Updates, die mit Firefox 82 kommen, schließen vier Lücken, mit einem hohen Risiko (CVE-2020-15969, CVE-2020-15254, CVE-2020-15683 und CVE-2020-15684). Diese hätten Angreifern eine Möglichkeit geboten, einen Absturz des Browsers zu provozieren, im schlimmsten Fall hätten dabei beliebige Programmcodes zur Ausführung gebracht werden können. Die Fehler CVE-2020-15969 und CVE-2020-15683 bestanden auch in ESR und wurden dort ebenfalls gefixt.

Weitere Informationen und einen Download der neuen Versionen gibt es bei Mozilla. Die Sicherheitsupdates sind jedoch nicht alles, was in den neuen Versionen verbessert worden ist. Laut Mozilla wurde auch die Performance optimiert. Demnach sollen Websites mit sogenannten "Flexbox-basierten Layouts" um bis zu 20 % schneller laden als es bisher der Fall war.

Des weiteren soll nun auch die Wiederherstellung von früheren Sitzungen und das Öffnen neuer Browserfenster in Windows schneller funktionieren. Darüber hinaus gibt es noch Neurungen in Sachen Barrierefreiheit und Verbesserungen des "Bild-im-Bild" Modus, wodurch eine angenehmere Video-Wiedergabe ermöglicht werden soll. Erst im April diesen Jahres überholte Microsofts Browser Edge mit seinem Marktanteil den von Firefox in Deutschland. Damals besaß Firefox einen Marktanteil von knapp über 7 %. An der Spitze bleibt nach wie vor unangefochten Google Chrome mit einem Marktanteil von fast 70 %.