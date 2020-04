Vodafone versorgt inzwischen 18 Millionen Haushalte mit Gigabit

Vodafone kommt bei seinem Ausbau des Kabelnetzes immer weiter voran und hat laut eigenen Angaben nun weitere 630.000 Haushalte an sein Gigabit-Netz angeschlossen. Damit können laut dem Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter nun insgesamt 18 Millionen Haushalte einen Anschluss mit einer Geschwindigkeit von 1 Gbit/s buchen.

Die aktuellste Ausbaustufe wurde vor allem in Mecklenburg-Vorpommern mit rund 22.000 Haushalten vorgenommen. Auch in Brandenburg hat man 15.000 Haushalte die Möglichkeit eines Gigabit-Anschlusses eröffnet. Zudem wurden auch in anderen Bereichen wie im Landkreis Mühldorf am Inn oder der Stadt Straubing das Netz auf DOCSIS 3.1 umgerüstet, um die schnellen Anschlüsse realisieren zu können.

Vodafone wird auch zukünftig an seinen Ausbauplänen festhalten und immer mehr Haushalte die Möglichkeit zur Nutzung eines Gigabit-Anschlusses bereitstellen. Unklar bleibt weiterhin, wie viele der potentiellen Kunden auch tatsächlich den derzeit schnellsten Tarif bei Vodafone gebucht haben. Hier lässt sich der Netzbetreiber nicht in die Karten schauen.

Nachteil der Kabeltechnik ist allerdings, dass sich eine Vielzahl der Anschlüsse eine Leitung teilen und es damit vor allem in den Abendstunden teilweise zu einer geringeren Geschwindigkeit kommen kann. Zudem erreicht die Technik derzeit einen maximalen Upload von 50 Mbit/s. Vor allem der Upload soll allerdings über das zukünftige DOCSIS 4.0 deutlich erhöht werden. Allerdings baut Vodafone derzeit nur DOCSIS 3.1 aus. Wann der Startschuss für den Nachfolger fallen wird, ist derzeit noch unbekannt.