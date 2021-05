Windows 10 21H2: Sun Valley-Update bringt Windows 10X-Features

Nach dem Microsoft Anfang des Monats bekannt gegeben hat, die Entwicklung seines Chrome OS-Rivalen Windows 10 X pausieren zu wollen, scheinen einige Features dessen nun Einzug in das für die zweite Jahreshälfte geplante 21H2-Update zu finden.

Das Windows-Update mit dem Codenamen "Sun Valley" zeigt sich in einer Preview Build demnach mit ein paar kleinen Design-Änderungen. Diese betreffen unter anderem das Action-Center am unteren rechten Bildschirmrand. So lassen sich die verfügbaren Aktionen nun über eine Art Schieberegler ein- und ausklappen. Bislang wurde dieses Feature lediglich in einer Insider-Version von Windows 10 X gesichtet.

Darüber hinaus nehmen in der aktuellen Preview-Build, die von Microsoft angekündigten Design-Änderungen zunehmenden Gestalt an. So zeigen sich immer mehr Bedienelemente in abgerundetem Design. Dazu veröffentlichte Microsoft selber, offenbar versehentlich, einen Screenshot, auf dem ein Dialogfenster mit ebenfalls abgerundeten Kanten zu sehen ist. Zwar wurde der Post zeitnah gelöscht, aber der Internetseite windowslatest gelang es zuvor noch einen Screenshot zu erstellen.

Weitere Informationen zu dem 21H2-Update werden zur, beziehungsweise nach der Windows Build 2021 Developer Conference erwartetet. Diese ist für den 25. Mai bis zum 27. Mai geplant und soll im Zuge der Corona-Pandemie ausschließlich digital stattfinden.