Windows 10 Build 19541 als neue Insider-Vorschau verfügbar

Abseits des CES-Spektakels in Las Vegas gibt Microsoft die Windows 10-Insider-Preview-Build-19541.1000 für diejenigen frei, die sich für den Fast Ring angemeldet haben. Build 19541 – genauer die 10.0.19541.1000 rs_prerelease vom 02.01.2020 - enthält Symbol-, Task-Manager- und Cortana-Updates sowie etliche kleinere und größere erforderliche Korrekturen.

Zu den eher kleineren optischen Korrekturen gehören unter anderem das Standortsymbol im Benachrichtigungsbereich beziehungsweise in der Taskleiste. Dieses wurde aktualisiert um Zugriffe von Apps die den Standort des Geräts verwenden besser darzustellen. Des Weiteren können Benutzer im Task-Manager auf die neue Registerkarte Details springen um sich die Architektur der Prozesse auf einfache Weise anzeigen zu lassen. Bing Instant Answers und Timer sind in dieser Preview-Build wieder verfügbar und Sprachassistentin Cortana hat auch einiges an Updates erfahren. Diese sind - so Microsoft - momentan nur US-Nutzern vorbehalten.



Behobene Probleme in Windows 10 19541:



Probleme behoben, die die Zuverlässigkeit der Systemeinstellungen beeinträchtigt haben

Fehler behoben, der dazu führen konnte, dass die Windows Update-Benachrichtigungen „Neustart erforderlich“ weiterhin angezeigt wurden

Problem behoben, das dazu führen konnte, dass die Aktualisierungsgeschwindigkeit im Task-Manager unerwartet auf Pause gesetzt wurde

Ein Problem bei der Verwendung der Sprachausgabe wurde behoben, das dazu führen konnte, dass Start nicht den korrekten Index einer Anwendung in der Liste „Alle Anwendungen“ angibt

Ansichtsproblem behoben, bei dem das Suchfenster oben nicht in Acryl angezeigt wurde

Fehler aus dem vorherigen Build behoben, der dazu führte, dass der Feedback-Hub unerwartet keine Store-Apps in der Liste der Kontexte anzeigte, wenn das Feedback unter der Kategorie Apps protokolliert wurde. Dasselbe Problem führte dazu, dass nach der Installation der Anwendung weiterhin das Symptom „Im Microsoft Store installieren“ und nicht „Starten“ angezeigt wurde

Weiterhin bekannte Probleme in der Windows 10 19541:

BattlEye und Microsoft haben Inkompatibilitätsprobleme aufgrund von Änderungen im Betriebssystem zwischen einigen Insider Preview-Builds und bestimmten Versionen der BattlEye Anti-Cheat-Software festgestellt. Wer diese installiert hat, wird keine Insider Version über Windows Update erhalten

Berichte über den Updateprozess werden untersucht, der beim Versuch, einen neuen Build zu installieren, für längere Zeiträume hängen bleibt

Untersuchung von Berichten über bestimmte externe USB 3.0-Laufwerke, die nach dem Anschließen nicht mit Startcode 10 reagieren. In der Systemsteuerung der Laufwerke optimieren wird fälschlicherweise gemeldet, dass die Optimierung auf einigen Geräten nie ausgeführt wurde. Die Optimierung wird erfolgreich abgeschlossen, obwohl sie nicht in der Benutzeroberfläche angezeigt wird

Der Abschnitt Dokumente unter Datenschutz hat ein falsches Symbol (nur ein Rechteck)

Die Remotedesktopverbindung stürzt ab, wenn versucht wird, eine Verbindung zu mehreren Sitzungen herzustellen

Das Ausschneiden funktioniert nicht auf sekundären Monitoren

Die Zeitleiste zeigt keine Aktivitäten an

Wir untersuchen Berichte, dass die Outlook-Suche bei einigen Insidern nicht funktioniert

Microsoft hat außerdem kürzlich angekündigt, dass der Chromium Edge-Browser ab dem 15. Januar verfügbar sein wird. Der Browser wurde überarbeitet, um die Vorteile der Chromium-Engine von Google zu nutzen.