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Plex zieht derzeit mit einer drastischen Preisänderung den Zorn seiner Nutzer auf sich. Der Anbieter erhöht den Preis für den sogenannten Lifetime Plex Pass nämlich massiv: Statt bisher rund 250 Dollar soll die dauerhafte Lizenz ab dem 1. Juli künftig 750 Dollar kosten.

Plex gehört seit Jahren zu den bekanntesten Plattformen für private Medienserver. Nutzer können damit eigene Filme, Serien, Musik oder Fotos zentral verwalten und auf verschiedene Geräte streamen. Unterstützt werden unter anderem Smart-TVs, Smartphones, Tablets und Streaming-Boxen.

Der kostenpflichtige Plex Pass erweitert den Funktionsumfang um zusätzliche Werkzeuge. Dazu gehören etwa Offline-Synchronisierung, Hardware-Transcoding, erweiterte Verwaltungsoptionen und zusätzliche Streaming-Funktionen. Besonders beliebt war bislang die lebenslange Lizenz, da sie langfristig günstiger ausfiel als ein dauerhaftes Monats- oder Jahresabo.

Mit der neuen Preisstruktur verändert sich dieses Verhältnis allerdings deutlich. Der einmalige Kaufpreis entspricht künftig mehr als zehn Jahren Nutzung eines regulären Jahresabonnements. Gleichzeitig bietet die teurere Lifetime-Version keine zusätzlichen Funktionen gegenüber den günstigeren Abo-Modellen.

Plex begründet den Schritt mit steigenden Entwicklungs- und Betriebskosten. Das Unternehmen erklärte zudem, dass intern sogar über eine vollständige Abschaffung des Lifetime-Angebots nachgedacht worden sei. Wiederkehrende Einnahmen durch laufende Abonnements gelten aus Unternehmenssicht als besser kalkulierbar und langfristig stabiler.

Für viele Nutzer stellt sich damit jedoch eine grundsätzliche Frage nach dem langfristigen Nutzen einer so teuren Einmalzahlung. Gerade im Softwarebereich verändern sich Plattformen, Geschäftsmodelle und technische Standards oft innerhalb weniger Jahre. Wer mehrere hundert Dollar investiert, trägt damit auch das Risiko, dass sich das Angebot später verändert oder an Bedeutung verliert.

Für bestehende Plex-Pass-Kunden ändert sich laut Unternehmen nichts. Bereits erworbene Lifetime-Lizenzen behalten dauerhaft ihre Gültigkeit. Auch die monatlichen und jährlichen Abonnements sollen vorerst nicht teurer werden. Wer den Lifetime Pass noch zum bisherigen Preis erwerben möchte, hat dafür allerdings nur noch bis zum 1. Juli Zeit.