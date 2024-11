Werbung

Im Frühjahr ging die NVIDIA App in die Beta-Phase und sollte ein Neuanfang des Software-Ökosystems auf dem Desktop sein. Letztendlich sollen das Control Panel des Treibers, die GeForce Experience und einige RTX-Software-Werkzeuge abgelöst werden. Über die vergangenen Monate wurden diese schrittweise in die NVIDIA App integriert. Zudem wurde auf Nutzerfeedback reagiert und neue Funktionen, Einstellungen oder einzelne Optionen eingebaut oder überarbeitet. Bis zum Jahresende soll die GeForce Experience, die Software die bisher einige der Funktionen sammelte, abgelöst werden.

NVIDIA sieht vor mit der NVIDIA App die für Spieler und Creatoren wichtigen Funktionen in einem Software-Paket zu vereinen. Über neue Spiele soll ebenso informiert werden, wie über neue Treiber-Versionen – sowohl GeForce- als auch Studio-Treiber.

Steht ein neuer Treiber zur Verfügung, sind in der NVIDIA App auch gleich alle Änderungen zu finden. Bisher war dies in der GeForce Experience in dieser Form nicht möglich und das Changelog musste immer manuell auf der Treiberseite herausgesucht werden. Auch ein Treiber-Rollback ist in der NVIDIA App möglich, sodass man zur vorherigen Version zurückkehren kann.

In den Grafikeinstellungen können globale und anwendungsspezifische Einstellungen gemacht werden. An dieser Stellte bietet NVIDIA auch wieder eine automatische Optimierung der Software an, die anhand der verbauten Hardware stattfindet. Dies gilt auch für sämtliche Anzeigen- und Video-Einstellungen, wo dann auch gleich Video Super Resolution und HDR als RTX-Videoverbesserung aktiviert werden kann.

Daneben ermöglicht die NVIDIA App das Einlösen von Gutscheincodes und Prämien, die bei den immer wiederkehrenden Aktionen anfallen können. Wer einmal ein lokales Large Language Model lokal nutzen möchte, findet dazu ChatRTX direkt in der NVIDIA App und kann die Techdemo installieren.

Die NVIDIA App bietet noch eine Vielzahl an weiteren Funktionen, die nahezu jeden Spieler in irgendeiner Form betreffen bzw. ihm das Leben einfacher machen können. Eine Übersicht mit zahlreichen Screenshots findet ihr im GeForce-Blogbeitrag. Der Download der NVIDIA App ist direkt bei NVIDIA möglich.