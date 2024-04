Textverbesserung nun in Echtzeit möglich

Die Kölner KI-Spezialisten von DeepL haben ihren eigenen Schreibassistenten DeepL Write um eine neue Pro-Version erweitert. Das Upgrade steht dabei Unternehmen wie auch Einzelpersonen gleichermaßen zur Verfügung. Bei DeepL Write handelt es sich um einen Schreibassistenten, welcher alternative Formulierungen für bereits bestehende Texte vorschlägt. Die Pro-Variante des Assistenten beherrscht diese Funktion nun auch, während der Text gerade erst verfasst wird.

DeepL Write Pro möchte den kreativen Schreibprozess mit KI‑gestützten Echtzeit-Optimierungsvorschlägen zu Wortwahl, Formulierung, Stil und Ton unterstützen. So sollen "Nutzer ihre Texte unabhängig von ihren Sprachkenntnissen optimieren und die richtigen Worte für jede Situation und jedes Zielpublikum finden" können. Das Tool bietet LLM-gestützte Anpassungsoptionen, die Texten zusätzliche Nuancen verleihen sollen. So lässt sich beispielsweise ein bestimmter Schreibstil (geschäftlich, akademisch, einfach, locker) oder Ton (freundlich, diplomatisch, souverän, enthusiastisch) festlegen, sodass Texte an individuelle Anforderungen angepasst werden können.

Neben diesen Vorteilen hebt DeepL noch ein weiteres wichtiges Kriterium hervor, den Datenschutz. Dem Unternehmen nach, schränken die meisten Unternehmen den Einsatz von generativer KI aufgrund von Datenschutzbedenken derzeit noch ein. Diesen Bedenken will DeepL begegnen, indem sie Unternehmenskunden mit Write Pro hohe Datensicherheit mit erweiterten Sicherheitsfunktionen wie TLS‑Verschlüsselung und der sofortigen Löschung von Texten nach der Verarbeitung versprechen.

DeepL Write Pro unterstützt aktuell allerdings nur Texte auf Deutsch und Englisch. Der Assistent soll aber demnächst um weitere Sprachen erweitert werden. DeepL Write Pro kostet 15 Euro im Monat oder 120 Euro im Jahresabo, daneben sind auch Pakete verfügbar, die den Übersetzer von DeepL mit enthalten.