Discord hat sich zum Rückgrat vieler Gaming-Communitys gemausert. Mit dem Wachstum geht nun auch einige große Änderung einher. Denn alle Discord-Nutzer müssen ihre Benutzernamen aktualisieren.

Wie im offiziellen Discord-Blog bekannt gegeben wurde, werden die Nutzer in Kürze aufgefordert, einen Nutzernamen zu wählen, bei dem die Ziffern hinter dem Namen (Diskriminator) nicht mehr enthalten sind. Diese Zusammensetzung der Discord-Benutzernamen wird mit den neuen Änderungen an der Infrastruktur der App vollständig abgeschafft. In dem Blog-Beitrag heißt es, dass diese Änderung es den Nutzern erleichtern soll, ihre Freunde zu identifizieren und mit ihnen in Verbindung zu treten. Derzeit scheitern laut Mitbegründer Vishnevskiy immerhin fast die Hälfte aller Freundschaftsanfragen daran, dass die Nutzer einen falschen oder ungültigen Nutzernamen eingeben, entweder weil die Diskriminator-Nummer die falsche ist oder die Groß- und Kleinschreibung nicht stimmt.

Die Absicht ist daher, den Nutzern Namen ohne nummerierte Unterscheidungsmerkmale zu ermöglichen. Damit können dann völlig einzigartige Benutzernamen erstellt werden. Derzeit können Benutzer nämlich noch doppelte Namen in Discord erstellen. Nur eine angehängte Nummer zeigt den Unterschied zwischen ihnen an.

Die neuen Benutzernamen können aus Zeichen des Alphabets, Zahlen, einem Unterstrich und einem Punkt bestehen. Zudem können sie eine Länge zwischen 2 und 32 Zeichen haben. Groß- und Kleinschreibung soll nicht berücksichtigt werden, ebenso keine Sonderzeichen und durchgehenden Punkte.

Das neue Namensschema wird in den nächsten Wochen eingeführt, wobei die App die Nutzer darüber informiert, dass sie einen neuen Namen festlegen müssen. In dem Blogbeitrag heißt es außerdem, dass Nutzer mit älteren Konten schneller einen neuen Benutzernamen erhalten können als Nutzer mit neueren Konten.