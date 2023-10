Werbung

Bei Discord stehen mit dem neuen Update eine Reihe von neuen Funktionen ins Haus. Im Fokus stehen dabei die Benutzersicherheit und das mobile App-Erlebnis.

Die Benutzersicherheit soll vor allem für Teenager erhöht werden. Diesbezüglich hat Discord den Teen Safety Assist, als eine neue Initiative zum Schutz von Jugendlichen, vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Auswahl proaktiver Filter und Warnungen die implementiert werden und standardmäßig für Teenager aktiviert sein sollen. Die ersten beiden Funktionen bestehen aus Sicherheitswarnungen für Absender und Filter für sensible Inhalte.

Wenn ein Teenager so erstmalig eine Direktnachricht (DM) von einem anderen Nutzer erhält, will Discord automatisch prüfen, ob eine Sicherheitswarnung an den Jugendlichen gesendet werden sollte. Diese Sicherheitswarnung will den Empfänger dazu ermutigen, seine Antwort zu überdenken und stellt ggf. Links zur Sperrung des Nutzers oder weitere Sicherheitstipps zur Verfügung.

Bei der Filterung will Discord automatisch Medien in Direktnachrichten, Gruppen-Direktnachrichten mit Freunden und Servern verschleiern, wenn diese für Jugendliche als potenziell heikel erachtet werden. Dies soll als zusätzliche Maßnahme dazu dienen, um Jugendlichen einen vorsichtigen Umgang beim Betrachten entsprechender Medien zu vermitteln. Die Funktion selbst wird auch für alle anderen Nutzer verfügbar sein, sofern diese sich dafür entscheiden.

Neuerungen gibt es auch beim Warnsystem. Discord ist grundsätzlich der Überzeugung, dass alle, die bewusst gegen die Regeln der Plattform verstoßen haben, die Möglichkeit haben sollten, ihr Verhalten zu überdenken und zu ändern. Das Unternehmen hat daher ein neues Warnsystem eingeführt, das verschiedene Stufen bietet, um den Nutzern die klare Einsicht in ihre Regelverstöße und die daraus resultierenden Konsequenzen zu ermöglichen. Diese Stufen sollen für mehr Transparenz bei den Eingriffen von Discord sorgen, indem die Nutzer darüber informiert werden, wie sich ihr Verstoß auf ihr gesamtes Konto auswirken kann. Zudem werden Informationen bereit gestellt, die eine umsichtigere Nutzung von Discord vermitteln sollen.

Auch bei der mobilen Nutzung wurde nachgebessert. Die Entwickler wollen die Startzeit der App verbessert haben und sprechen von einer Reduktion der Ladezeiten auf Android um 55 Prozent und auf iOS um 43 Prozent. Des Weiteren werden beim App-Start weniger Daten heruntergeladen, neue Nachrichten im Hintergrund synchronisiert und mehr aktuelle Nachrichten gespeichert, was es erlauben soll, schneller mit dem Chatten zu beginnen. Das Versenden einer Sprachnachricht soll nun zudem einfach durch einen Tastendruck erfolgen.

Mit dem Update soll es auch einfacher werden, mehrere Bilder und Videos in hoher Qualität (bis zu 25 MB für alle) auszuwählen und zu teilen. Diese sollen in einem übersichtlichen Raster angezeigt werden, wodurch Nutzer zwischen den Uploads bequem hin und her wechseln können.