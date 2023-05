Werbung

Mit der neusten Firefox Version 113 bringt Mozilla ein paar interessante Neuerung in den Browser mit ein. Eines der hervorstechendsten Merkmale von Firefox 113 ist die Erweiterung des Bild-im-Bild-Modus. Dieser ermöglicht es den Nutzern die Videos aus dem ursprünglichen Tab im Browser herauszulösen und an anderer Stelle zu schauen. Allerdings war die Funktion noch recht rudimentär ausgestaltet. Pausieren und das erneute Starten des Videos war damit möglich sowie das Anpassen der Lautstärke. Mit dem Update hat Mozilla diese Funktion weiter ausgebaut. Mittels eines Fortschrittsbalkens können Nutzer nun an die gewünschte Stelle im Video springen. Ebenso lässt sich über eine neu implementierte Schaltfläche das Video so um fünf Sekunden vor- oder zurückspulen.

Der neue Firefox 113 unterstützt jetzt ebenfalls AV1 Image Format-Dateien, die Animationen enthalten (AVIS), und verbessert damit die Unterstützung für AVIF-Bilder im Web. Auch beim Import von Lesezeichen aus Chrome und Safari wurde nachgebessert. Die Favicons für diese Lesezeichen werden nun ebenfalls standardmäßig mit importiert.

Ein weiteres Augenmerk liegt in der aktuellen Version auf der Sicherheit von Passwörtern. So wurde der interne Passwortgenerator erweitert, welcher nun auch zusätzlich Sonderzeichen beherrscht, die bei der Generierung von Passwörtern genutzt werden.

Ebenso gesellen sich zahlreiche kleine Feature dazu. Etwa dass Private Fenster die Nutzer nun noch besser schützen können, indem diese Cookies von Drittanbietern und die Speicherung von Content-Trackern standardmäßig blockieren.

Neben den neuen Features wurden auch zahlreiche Fehlerkorrekturen vorgenommen und Sicherheitslücken, von denen einige als durchaus kritisch bewertet wurden, geschlossen.

Neben der neuen Version Firefox 113 wurde gleichzeitig auch Firefox 102.11 ESR veröffentlicht. Diese Version erhält einen verlängerten Support gegenüber der normalen Variante.