Mozilla plant mobile App für Thunderbird

Mozillas E-Mail-Programm Thunderbird erfreut sich bereits seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Auch wenn in Unternehmen in der Regel auf Microsofts Outlook gesetzt wird, nutzen viele Privatanwender die Lösung aus dem Hause Mozilla. Mittlerweile steht der E-Mail-Client in der Version 91.8.1 zum kostenlosen Download bereit. Thunderbird ist neben Windows für den Mac sowie Linux erhältlich, eine Mobile-App gibt es nicht. Dies soll sich jetzt allerdings ändern. Genaue Details gibt es zwar noch nicht, jedoch ist davon auszugehen, dass Thunderbird zunächst für Googles Betriebssystem Android veröffentlicht und später auch eine Version für Apples iOS erhältlich sein wird.



Des Weiteren gibt es bislang keine Informationen über einen möglichen Veröffentlichungstermin. Laut den Verantwortlichen soll dies nicht mehr allzu lange dauern.

Ob sich Thunderbird auf dem Smartphone oder Tablet tatsächlich durchsetzen wird können, bleibt abzuwarten. Sowohl iOS als auch Android verfügen bereits von Werk aus über einen leistungsfähigen E-Mail-Client. Ein richtiger Schritt, um die Verbreitung von Thunderbird weiter voran zu treiben, ist dies jedoch allemal.