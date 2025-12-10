Werbung

In Zusammenarbeit mit Cougar suchen wir drei interessierte Hardwareluxx-Leser und -Community-Mitglieder, die einer brandneuen All-In-One-Wasserkühlung des Herstellers ausführlich mit ihrer eigenen Hardware auf den Zahn fühlen und darüber einen umfangriechen Testbericht für unser Forum verfassen möchten. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare der POSEIDON VISTEK ARGB von Cougar, die erst kürzlich als moderne und neugestaltete sowie leistungsstarke All-In-One-Wasserkühlung auf den Markt gebracht wurde und mit einem markanten Funktionsmix ins Rampenlicht trat. Bereits auf den ersten Blick ist klar: Dieses Kühlsystem richtet sich an PC-Enthusiasten, die ihr System sowohl optisch als auch technisch auf der Höhe der Zeit wissen möchten. Die Ästhetik der ARGB-Beleuchtung ist ein Blickfang in jedem Glasgehäuse – sei es im Gaming-PC oder in einer performanten Workstation.

Ein Highlight ist das integrierte, 3,95 Zoll große IPS-Display, das mit einer nativen Auflösung von 720 x 720 Bildpunkten in Echtzeit Systemwerte und Leistungsdaten in 360 ° drehbar anzeigt und somit ein Monitoring übersichtlich möglich macht. Dazu gehören die Überwachung von Temperaturen und Drehzahlen sowie die Leistungsaufnahme. Die Steuerung übernimmt die zugehörige Software, die eine flexible Anpassung der Darstellung ermöglicht.

Das Herzstück der Kühlung liegt in ihrer Funktion. Cougar setzt auf eine vergrößerte Kupferkühlplatte, die mit 20 % mehr Kontaktfläche gegenüber traditionellen Lösungen punktet. In Kombination mit den UTTERIGHT-Radiatorlamellen werden eine maximale Oberfläche mit einer aufwendigen, strömungsoptimierten Lammellenstruktur kombiniert, um möglichst jeden Kubikzentimeter für die Kühlung nutzen und somit selbst die hitzigsten Prozessoren von AMD und Intel kühlen zu können. Unterstützt werden hierbei die Sockel AM5 und LGA1851.

Für die Luftzirkulation sind Unity-Single-Frame-PWM-ARGB-Lüfter zuständig, die ab Werk installiert und auf niedrige Geräuschentwicklung sowie hohe Drehzahlen ausgelegt sind. Neben dem leisen Betrieb dank vibrationsdämpfender Aufhängung punkten sie mit einer seitlich abstrahlenden, adressierbaren RGB-Beleuchtung. Sämtliche Effekte lassen sich mittels Mainboard-Synchronisation oder per Controller individuell steuern. Die Installation soll unkompliziert gelingen, das Verlegen der 390 mm langen Schläuche wird durch das durchdachte Layout erleichtert.

Erhältlich ist die AiO einmal als 240 oder 360 mm großes Modell und das jeweils in Weiß oder Schwarz. Welche Version die späteren Lesertest-Teilnehmer auf den Prüfstand stellen möchten, das dürfen sie selbst entscheiden.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 28. Dezember ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Cougar!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 28. Dezember 2025

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 29. Dezember 2025

Testzeitraum bis 25. Januar 2026

