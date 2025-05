Werbung

Bereits seit einigen Monaten ist bekannt, dass Thermal Grizzly an einem Custom-Wasserkühler für Grafikkarten arbeitet und so wird das Unternehmen nach Thermal-Interface-Produkten und CPU-Wasserkühlern auch in den Markt der Custom-Wasserkühler für Grafikkarten einsteigen. Für die GeForce RTX 5090 Founders Edition hat Roman Hartung alias der8auer in einem Video bereits einen Ausblick in den zahlreichen Überlegungen in der Entwicklung eines solchen Kühlers gegeben. Nun konnte JayzTwoCents einen ersten Blick auf den Delta Mate getauften Wasserkühler von Thermal Grizzly werfen.

Nach unserem aktuellen Kenntnisstand plant Thermal Grizzly den Wasserkühler für verschiedene Modelle der GeForce RTX 5090 und GeForce RTX 5080 auf den Markt zu bringen. Bei der GeForce RTX 5090 Founders Edition war man laut Roman zuletzt noch in der Überlegung, ob man diesen auf den Markt bringen wird. Als gesetzt bereits genannt wurden Varianten für die ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090/5080 und eben eine solche hat sich nun JayzTwoCents angeschaut.

Zur Leistung des Wasserkühlers macht Jay im Video aber noch keine Angaben. Bei der Variante für die Founders Edition konnte Roman die GPU-Temperatur von 72,4 auf 48,2 °C senken und für den Grafikspeicher ging es von 88,2 auf 57,7 °C. Da die ROG-Astral-Varianten aber über einen riesigen Kühler verfügen und die Temperaturen hier womöglich etwas niedriger ausfallen, trifft dies dann wohl auch auf das Temperaturdelta zum Delta Mate zu.

Neben der Tatsache, dass es sich um einen Custom-Wasserkühler handelt, scheint sich Thermal Grizzly auch in einigen weiteren Aspekten ein paar Gedanken gemacht zu haben. So liegt ein blankes PCB bei, welches die beiden Hälften des Wasserkühlers in der Verpackung voneinander trennt und somit als eine Art Platzhalter dient. Auf diesem sind die Größen und Dicke der zu montierenden Wärmeleitpads hinterlegt. Daneben findet sich eine Auflistung der in der Entwicklung und Fertigung bei Thermal Grizzly beteiligten Personen.

Der Wasserkühler bringt es auf ein Gewicht von 2.540 g. In der Bearbeitung der verwendeten Aluminiumblöcke (AlSi1Mg1) wurden laut innenliegender Beschriftung 2.864 g Materia entfernt, so dass der Rohblock es mal auf ein Gewicht 5,404 g brachte.

Verarbeitung und Materialwahl sowie die Montage mit der dazugehörigen Anleitung sollen sich laut Jay auf exzellentem Niveau befinden – in allen Aspekten hat er nach eigener Aussage noch nichts Besseres gesehen.

Die nach hinten zeigenden Anschlüsse sind sicherlich auch eine Gegebenheit, die so manchen Wasserkühlungs-Enthusiasten überzeugen kann. Zusammen mit der Verarbeitung und Optik (wenngleich diese wie immer Geschmackssache ist) dürften hier nur wenige Wünsche offen bleiben.

Ab wann die ersten Wasserkühler für Grafikkarten von Thermal Grizzly erhältlich sein werden, ist nicht bekannt. Auch einen Preis kennen wir noch nicht. Zudem könnte es selbst bei einem schon final wirkenden Prototypen noch zu Änderungen kommen.