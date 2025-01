Werbung

Cooler Master hat die Einführung der MasterLiquid Core II-Serie bekanntgegeben. Die neue Serie kommt in 120-mm-, 240-mm- und 360-mm-Konfigurationen auf den Markt und will neue Fortschritte in der Flüssigkeitskühlungstechnologie in Sachen Leistung, Ästhetik und benutzerfreundlicher Installation liefern.

Dabei baut die neue Version der MasterLiquid-Serie auf den Erfahrungen vorangegangener Flüssigkeitskühler von Cooler Master auf und bringt eine Reihe neuer Funktionen mit sich. So ist sie etwa ausgestattet mit einer verfeinerten G9R-Zweikammerpumpe und einer verbesserten CPU-Kompatibilität.

Ein weiteres Merkmale der MasterLiquid Core II-Serie ist das neue Design: Die spiegelnde Pumpenabdeckung will der Core II eine außergewöhnliche Ästhetik verleihen und mit dem Effekt überzeugen. Auch die Lüfter wurden überarbeitet und erhalten neue Lüfterblätter sowie eine überarbeitete Optik, die so für eine gute Leistung und ein frisches Aussehen sorgen sollen.

Durch das Schnellmontage-Kit, das mit allen gängigen Prozessorsockeln kompatibel ist, sowie vorinstallierten Lüftern, soll die Inbetriebnahme zudem schnell und einfach von der Hand gehen. 400 mm Schlauch können dabei eine mühelose Montage in jeder Ausrichtung ermöglichen. Neben der schwarzen Version wird Cooler Master die MasterLiquid Core II-Serie auch in Weiß auf den Markt bringen.

Information zu Preis und Verfügbarkeit hat Cooler Master bis zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht gemacht.