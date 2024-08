Werbung

Thermal Grizzly hat mit dem Intel Mycro Direct-Die RGB PRO V1 eine optimierte Version des Intel Mycro-Direct-Die-Wasserkühlers vorgestellt. Die Pro-Version will neben einem neuen Design noch bessere Kühlleistung bieten. Änderungen an der Mikrofinnenstruktur der Bodenplatte in Kombination mit einem überarbeiteten Strömungsfluss sollen so um bis zu 6 °C bessere Temperaturen des Prozessors unter Volllast ermöglichen.

Die optimierte Kühlkanal-Schlitzbreite auf der Oberfläche der Kupfer-Bodenplatte des Intel Mycro Direct-Die Pro RGB V1s ermöglicht es, 43 % mehr Kühlfinnen als bei der Standard-Version auf dem Kühler unterzubringen. Zusätzlich soll eine eigens entwickelte Jetplate den Durchflusswiderstand des Kühlers verringern, sodass der Intel Mycro Direct-Die Pro RGB V1 bei gleicher Pumpendrehgeschwindigkeit einen höheren Durchfluss an Litern pro Minute erzielen kann als der Intel Mycro Direct-Die V1.

Dieser erhöhte Durchfluss führt dazu, dass die Pumpe entweder heruntergeregelt werden kann, um die Lautstärke der Pumpe zu reduzieren, oder dass bei gleicher Lautstärke mehr Abwärme abgeführt werden kann.

Wie alle High-Performance-Produkte von Thermal Grizzly ist auch der Intel Mycro Direct-Die Pro RGB V1 dafür vorgesehen, mit Flüssigmetall zwischen CPU-Die und CPU-Kühler verwendet zu werden.

Das Design des Intel Mycro Direct-Die Pro RGB V1 umfasst eine Abdeckung aus eloxiertem Aluminium, unter der sich eine Beleuchtung aus RGB-LEDs befindet. Diese beleuchten das getemperte Acyrlglas und können via 3-Pin-ARGB-Header (+5V/DATA/GND) über das Mainboard gesteuert werden. Die Anbindung des Intel Mycro Direct-Die Pro RGB V1 in den Kreislauf der Custom-Wasserkühlung erfolgt über je einen Ein- und Ausgang mit G1/4-Zoll-Gewinde.

Der Intel Mycro Direct-Die RGB PRO V1 ist ab sofort im Thermal Grizzly-Online-Shop und weiteren Vertriebspartnern für 129,90 Euro erhältlich.