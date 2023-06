Werbung

Watercool wird nicht müde für die aktuelle NVIDIA-RTX-Grafikkartengeneration weiter neue Kühlkörper zu entwickeln. So folgt auf die kürzlich erst vorgestellten Kühler für die NVIDIA RTX 4090 STRIX und TUF von ASUS nun auch ein Kühler für die NVIDIA RTX 4080 Founders Edition.

Wie die anderen Heatkiller der fünften Generation wurde auch bei diesem Kühler die Kühlstruktur rund um den Grafikchip optimiert, um die Temperaturen im Bereich des GPU-Kerns niedrig halten zu können. Watercool nutzt hier 48 0,3 mm breite Kühlfinnen, die sowohl für eine hohe Kühlleistung wie auch einem gleichbleibend hohem Durchfluss sorgen sollen. Zum Einsatz kommt ebenfalls eine strömungsoptimierte Düsenplatte aus Acryl, die eine ideale Kühlmittelverteilung ermöglichen soll. Mit dabei sind auch bereits bekannte Technologien wie die Dual-Layer Einströmung oder das symmetrische Kühldesign.

Das Anschlussterminal rutscht wie bei den anderen Kühlermodellen ebenfalls an die Seite und verschmilzt so mit dem Kühler zu einer homogenen Einheit. Die kompakte Bauweise ermöglicht zudem eine Installation des Kühlers in nahezu jedem Gehäuse. Um den Heatkiller V für die NVIDIA RTX 4080 Founders Edition optisch abzurunden, wurde die Backplate des Kühlers in das Montagekonzept integriert. Neben einer Aufwertung des Designs dient sie dabei auch zur besseren Kräfteverteilung rund um den Kühlblock.

Bereist ab Werk vorinstalliert sind bei dem neuen Heatkiller-Kühler aRGB-Stripes, die auf ein modulares Stecksystem zurückgreifen und sich in das individuelle Beleuchtungskonzepte der Nutzer einfügen lassen. Mit ausgeliefert werden ebenfalls spezielle Hochleistungswärmeleitpads für die hitzigen GDDR6X RAMs, welche laut Watercool der eigenen Entwicklungsabteilung viel Zeit in der Entwicklung abgerungen haben.

Den Heatkiller V für die NVIDIA RTX 4080 Founders Edition gibt es ab 239,95 Euro in zwei unterschiedlichen Farbvarianten bereits im firmeneigenen Watercool-Onlineshop zu kaufen.