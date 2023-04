Werbung

Phanteks hat mit den Glacier-G4080-ASUS-GPU-Blocks neue Wasserkühler veröffentlicht, die speziell für die Karten der ASUS-STRIX- und TUF-Serie der GeForce RTX 4080 entwickelt wurden. Der Glacier G4080 ASUS GPU Block soll sich durch besondere Kühlleistung in Kombination mit einzigartigen Wasserblock-Features hervortun.

Der neue Glacier G4080 von Phanteks will eine leistungsstarke Wasserkühlungslösung sein – speziell ausgerichtet für die neuesten ASUS GeForce RTX 4080-Karten. In den Deckel des Kühlers ist direkt eine transparente Acryl-Düsenplatte eingelassen worden, die sich direkt über dem GPU-Die befindet, um so eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. Darüber hinaus soll die aus Kupfer bestehende Kühlerplatte alle relevanten Speicher- und Stromversorgungskomponenten auf dem PCB mit hochwertigen Wärmeleitpads kühlen.

Der Glacier G4080 ASUS GPU Block bietet außerdem einige neue Funktionen, wie z.B. eine neue Montageposition. Um die Stabilität zu verbessern, wurde eine GPU-Halterung hinzugefügt, die den Wasserblock mit der hinteren PCI-Halterung verbindet, so dass die GPU sicherer montiert werden kann.

Wie alle Glacier-Produkte von Phanteks soll auch der Glacier G4080 ASUS GPU Block in Taiwan hergestellt werden und besteht neben dem eigentlichen Block aus Kupfer noch aus gegossenem Acryl, eloxierten Aluminiumabdeckungen und langlebigen Viton-O-Ringen, die aus der Automobil- und Luftfahrtindustrie bekannt sind. Die integrierte D-RGB-Beleuchtung soll den Wasserblock ergänzen und mit Phanteks D-RGB-Zubehör und kompatiblen Mainboards synchronisiert werden können.

Die Backplate zum Kühler ist bei allen Modellen bereits im Lieferumfang enthalten, um ein glattes, integriertes Aussehen zu gewährleisten und gleichzeitig eine zusätzliche Kühlung der Rückseite des PCBs zu ermöglichen.

Der Glacier G4080 ASUS GPU-Block wird in den Farben Satin Black, Matte White und Chrome erhältlich sein. Die Preise gestalten sich wie folgt: