PHANTEKS aktualisiert seine Glacier One All-in-One-Wasserkühlung. Die Glacier One 360 T30 Gen 2 ist bestückt mit drei T30-120-Lüftern auf einem 360-mm-Radiator mit 30 mm Durchmesser, dem markanten Pumpendeckel der Glacier-One-Serie in Unendlichkeitsoptik und ist mit der neusten Asetek-Kühltechnologie aus der 8er-Generation ausgestattet.

Das Full-Cover-Design soll für eine komplette Abdeckung des Heatspreaders sorgen und so die für aktuelle Prozessoren nicht untypische ungleiche Verteilung der Hitzepunkte effektiv kompensieren. Die PWM-Pumpe ist temperaturgesteuert und soll so einen möglichst leisen Betrieb ermöglichen. Die Schläuche der All-in-One-Wasserkühlung sind mit passenden Schlauchschellen für eine aufgeräumte Optik versehen und sollen dennoch flexibel sein. Das Highlight der Kühlung bilden die optischen Effekte der integrierten D-RGB-Beleuchtung und der Unendlichkeitsspiegel auf dem Pumpendeckel. Kompatibel ist die Wasserkühlung mit allen derzeit gängigen Intel- und AMD Sockeln.

Weiterhin spendiert PHANTEKS seinen Netzteilen ein Update. Die nächste Generation des PHANTEKS Revolt SFX 8 und AMP v2 soll die PC-Systeme fit für die neuesten Grafikkarten machen. Zu diesem Zweck sind sie mit 12VHPWR-Anschlüssen versehen worden.

Das PHANTEKS Revolt SFX 80 PLUS Platinum soll ein besonders effizientes Netzteil im SFX-Formfaktor sein. Es lässt sich aufgrund der Größe auch in kleinen Gehäusen verbauen und mit modernster Hardware betreiben. Die beiden Modelle PHANTEKS AMP v2 80 PLUS Gold PCIe 5.0 werden sowohl in Schwarz als auch in Weiß angeboten und sollen bis zu 1.000 W Leistung bringen. Alle Modelle sind vollständig modular.

Für vorhandene PHANTEKS-Netzteile sind ebenfalls 12VHPWR-Adapter erhältlich. Dieser ermöglicht den nativen Anschluss vorhandener PHANTEKS-Netzteile an PCIe Gen 5.

Die PHANTEKS Glacier One 360-T30 Gen 2 wird 289,90 Euro kosten. Das PHANTEKS Revolt SFX 80 PLUS Platinum ATX 3.0 wandert für 199,90 Euro über die Ladentheke, das AMP v2 PCIe 5.0 1000 W in Schwarz für 159,90 Euro und für 169,90 Euro in Weiß. Die Adapterkabel 2 mal 8-Pin PCIe auf 12VHPWR PCIe 5.0 gibt es in Schwarz und Weiß für 19,90 Euro.