Die neue Generation der RTX-Grafikkarten erreicht nicht nur beim Stromverbrauch ein ganz neues Level, sondern auch bei der Hitzeentwicklung. Aus diesem Grund hat Phanteks jetzt die G40-Wasserblöcke der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die G40-Kühlblöcke von Phanteks mit passender Backplate eignen sich für einen Einsatz in Custom-Loops. Besagte Grafikkartenkühler können in einem schwarzen, weißen oder verchromten Design erworben werden. Aufgrund der optimierten Kanalstruktur und dem vernickelten Kupfer-Block soll eine effiziente Kühlung der GPU, des Speichers und der Spannungswandler garantiert sein.

Die große Kühlfläche mit vielen Kühlrippen sorgt laut Phanteks dafür, dass die erwärmte Flüssigkeit schnell wieder abkühlt.

Zudem besitzt der Kühlkörper einen Deckel aus transparentem Acrylglas und ein Aluminium-Cover. Außerdem ist eine RGB-LED-Beleuchtung mit an Bord. Die genannte digital adressierbare Beleuchtung ist mit den selben RGB-Anschlüssen ausgestattet, die auch bei anderen Phanteks-Produkten zum Einsatz kommen und kann über den RGB-LED-Controller eines Gehäuses gesteuert werden. Über einen 3-Pin-Connector (5VDG) ist der Anschluss auch an entsprechenden Mainboards möglich.

Die Dichtungsringe der PHANTEKS G40-Wasserblöcke werden aus Viton gefertigt. Das Material wird auch in der Luft- und Raumfahrt verwendet und ist besonders langlebig sowie gegen Hitze und reaktionsfreudige Flüssigkeiten resistent.

Die Phanteks Glacier-G40-Wasserblöcke inklusive Backplate sind ab 250 Euro in drei Versionen für Grafikkarten von ASUS, MSI und Gigabyte erhältlich. Die Modelle für ASUS-Karten können ab sofort in den Ausführungen Schwarz und Chrom erworben werden. Die Versionen für Grafikkarten von Gigabyte und MSI stehen zusätzlich in Weiß zur Verfügung. Ein genaues Lieferdatum gibt es hier nicht. Allerdings soll die Verfügbarkeit in naher Zukunft gegeben sein.

