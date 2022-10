Werbung

Neben einem günstigen Preis und einer langen Haltbarkeit spielt für potenzielle Käufer auch der Kundensupport der Unternehmen eine wichtige Rolle. Besonders im Garantiefall möchten Nutzer eine schnelle Lösung beziehungsweise einen Ersatz erhalten. Aus diesem Grund hat sich der Hersteller EK dazu entschlossen, einen neuen RMA-Service namens “EK-Care Package" einzuführen. Besagter Service soll dafür sorgen, dass die Bearbeitung des RMA-Verfahrens schneller abgewickelt wird.

Kunden, die das genannte Package beim Kauf dazu buchen, werden bevorzugt behandelt. Die Option steht im EKWB-Webshop zur Verfügung und kann in der letzten Phase des Bestellvorgangs ausgewählt werden. Allerdings ist der Premium-Support von EK nicht kostenlos. Wer den Service in Anspruch nehmen möchte, muss 3 % des Gesamtpreises seiner Bestellung zusätzlich zahlen. Dabei spielt es keine Rolle, wie hoch die Gesamtkosten sind. Es gibt keine progressive Staffelung. Es werden immer die genannten 3 % fällig. Bei einer Order in Höhe von 1.000 Euro werden somit 30 Euro aufgeschlagen.

Die Laufzeit des EK-Care-Pakets entspricht der Garantiezeit der gekauften Produkte. Somit erhalten Nutzer für die meisten EK-Flüssigkeitskühlungen eine verbesserte Garantieleistung von zwei Jahren und von fünf Jahren für AIO-Lösungen.