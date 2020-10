Alphacool Eisblock ES Acetal: Wasserkühlungsblock für RTX 3080 und RTX 3090 Referenzmodelle

Mit dem speziell für die Enterprise-Reihe entwickelten Eisblock ES Acetal GPX-N stellt uns das in Braunschweig ansässige Unternehmen Alphacool seinen ersten Wasserkühlblock für NVIDIA RTX-GPU-Referenzmodelle der 3080/3090-Serie vor. Der Alphacool Eisblock ES Acetal wurde in erster Linie für den Einsatz im Serverbereich entwickelt, kann aber auch bedenkenlos in normalen Desktop-Systemen oder SmallFormFactor-Gehäusen eingesetzt werden. Mit den Abmaßen 97 x 253 x 27 mm und der beiliegendem Backplate deckt der Kühler beim Einbau alle wichtigen Bauteile der Grafikkarte ab. Somit werden nicht nur die eigentliche GPU, sondern auch die Spannungswandler, der Grafikspeicher und ebenso auch alle weiteren Bauteile die Wärme erzeugen, ausreichend gekühlt.

Neben der verbesserten säureresistenteren Vernickelung die ein schnelles Abplatzen verhindern und gleichzeitig die Kühlleistung steigern soll, sorgen auch die Anordnung der G1/4-Zoll-Schnellverschlüsse für mehr Platz und somit für ein leichteres Verlegen und Anschließen in den jeweiligen Gehäusen.

RTX 3080

Zotac GAMING GeForce RTX 3080 Trinity (ZT-A30800D-10P)

Zotac Gaming GeForce RTX 3080 Trinity OC (ZT-A30800J-10P)

PNY GeForce RTX 3080 XLR8 Gaming EPIC-X RGB 10240 MB GDDR6X (VCG308010TFXMPB)

PNY GeForce RTX 3080 XLR8 Gaming EPIC-X RGB 10240 MB GDDR6X (VCG308010TFXPPB)

Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X4 10240 MB GDDR6X (C30804-106XX-1810VA36)

Inno3D GeForce RTX 3080 Twin X2 OC 10240 MB GDDR6X (N30802-106XX-1810VA34)

Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X3 10240 MB GDDR6X (C30803-106XX-1810VA37)

Palit GeForce RTX™ 3080 GamingPro (NED30800191A-132AA)

Palit GeForce RTX™ 3080 GamingPro OC (NED3080S191A-132AA)

Galax GeForce RTX 3080 SG 10GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI (38NWM3MD99NN)

KFA2 GeForce RTX 3080 SG 10GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI (38NWM3MD99NK)

Gainward RTX 3080 Phoenix

Gainward RTX 3080 Phoenix GS

Galakuro NVIDIA GEFORCE RTX 3080 GG-RTX3080-E10GB/TP

RTX 3090

PNY GeForce RTX 3090 XLR8 Gaming EPIC-X RGB, 24576 MB GDDR6X (VCG309024TFXPPB)

Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X3, 24576 MB GDDR6X (C30903-246XX-1880VA37)

Inno3D GeForce RTX 3090 Gaming X3, 24576 MB GDDR6X (N30903-246X-1880VA37N)

Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X4, 24576 MB GDDR6X (C30904-246XX-1880VA36)

Zotac GeForce RTX 3090 Trinity, 24576 MB GDDR6X (ZT-A30900D-10P)

Palit GeForce RTX™ 3080 GamingPro (NED3090019SB-132BA)

Palit GeForce RTX™ 3080 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA)

Galax GeForce RTX 3090 SG 24GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI/ (39NSM5MD1GNA)

KFA2 GeForce RTX 3090 SG 24GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI/

Gainward RTX 3090 Phoenix

Gainward RTX 3090 Phoenix GS

Galakuro NVIDIA GEFORCE RTX 3090 GG-RTX3090-E24GB/TP

Über den Shop des Herstellers zu einem Preis von 139,99 Euro kann der Kühlblock erworben werden, allerdings ist dieser momentan nicht lagernd und voraussichtlich erst in 3-4 Wochen erst wieder lieferbar.