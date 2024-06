Erste Benchmarks zur GPU in Lunar Lake

Nachdem wir Anfang der Woche die vermeintliche Produktpalette zu Lunar Lake mit allen Modellen kennengelernt haben, folgen heute die ersten Leistungswerte zur integrierten GPU auf Basis der Xe2-Architektur. Zur Vorstellung von Lunar Lake sind wir auf die Details der Architektur bereits genauer eingegangen. Intel erwartet eine um 50 % höhere Leistung gegenüber dem Vorgänger.

In diesem Rahmen liegen auch die ersten Vorab-Ergebnisse zur Radeon 890M, wie sie im Ryzen AI 9 HX 370 zum Einsatz kommen wird. Aus verschiedenen Quellen (@jaykihn0 und Weibo) stammen nun erste Leistungswerte zur Arc 140V, wie sie in den Lunar-Lake-Prozessoren zum Einsatz kommen wird. Die CPU wurde einmal mit 17 und einmal mit 30 W betrieben.

UL 3DMark Time Spy (Grafikpunkte) AMD Radeon 890M (54 W) 4221XX Intel Lunar Lake (30 W) 4151XX Intel Lunar Lake (17 W) 3438XX Intel Arc Graphics (45 W, MSI Claw) 3151XX AMD Radeon 780M (25 W, ASUS ROG Ally) 2839XX AMD Radeon 780M (22 W, AYANEO 2S) 2783XX Intel Iris Xe Graphics (Core i9-13900HK) 1853XX Intel UHD Graphics 770 (Core i9-14900K) 809XX Radeon Graphics (Ryzen 9 7950X) 700XX Futuremark-Punkte Mehr ist besser

Demnach läge die integrierte Grafikeinheit in Lunar Lake bei 30 W in etwa mit der Radeon 890M eines Ryzen AI 9 HX 370 gleichauf. Bei in etwa halbem Power-Limit fällt die Leistung um fast 20 % geringer aus. Auf 15 W konfiguriert soll ein Strix-Point-Prozessor mit Radeon 890M auf etwa 3.500 Punkte und wäre somit ebenfalls mit Lunar Lake auf Augenhöhe.

Eines zeichnet sich jedenfalls bereits ab: Mit seinen acht Xe2-Kernen kommt Battlemage in dieser Ausbaustufe auf das gleiche Niveau wie AMD mit der kommenden Lösung. Allerdings ist der Time-Spy-Test des 3DMark nur ein einzelner Datenpunkt und schon häufiger haben wir festgestellt, dass es große Unterschiede zwischen den synthetischen Tests und realen Spiele-Benchmarks gibt.