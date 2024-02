Werbung

Im Herbst des vergangenen Jahres kündigte Qualcomm seinen nächsten Anlauf an, um am PC-Markt Fuß zu fassen. Der Snapdragon X Elite bietet 12 Kerne, soll in 4 nm gefertigt werden und wird mit LPDDR5X-8533 und einer Speicherbandbreite von 136 GB/s kombiniert werden. Die CPU-Kerne basieren auf dem Oryon getauften Design, welches ursprünglich von Nuvia entwickelt wurde.

Wie Heise nun vom Mobile World Congress in Barcelona berichtet, hat Qualcomm dort weitere Details bekanntgegeben. So wird es ausschließlich eine Konfiguration des Snapdragon X Elite geben – eben diese mit 12 Performance-Kernen. Auch keinerlei Unterschiede in den Taktvorgaben wolle man machen. Wohl aber ein Unterscheidungsmerkmal wird das Power-Limit sein, mit dem der Notebook-Hersteller den Snapdragon X Elite konfigurieren wird. In der ersten Vorschau zeigte Qualcomm den SoC mit einer TDP von 10 bis 50 W. Ob diese 50 W zugleich auch das Maximum sein werden, ist indes nicht bekannt.

Konkrete Formfaktoren für die Notebooks wollte Qualcomm wohl nicht ausschließen. Theoretisch ist es möglich den SoC mit einer diskreten Grafikkarte zu kombinieren. Ob ein Hersteller diese Option ziehen wird, ist derzeit noch unklar. Qualcomm wollte sich auf Nachfrage von Heise dazu nicht weiter äußern.

Anstatt eines sonst üblichen Hybrid-Designs mit schnellen und langsamen Kernen kommen beim Snapdragon X Elite ausschließlich Hochleistungkerne zum Einsatz. Diese sollen allesamt mit einem Takt von 3,8 GHz arbeiten können. Im Falle einer Single-Threaded-Anwendung bzw. unter bestimmten Bedingungen ist auch ein Boost von 4,3 GHz auf zwei Kernen möglich. Die L1- und L2-Caches kommen auf eine Kapazität von insgesamt 42 MB.

Die in den Snapdragon X Elite integrierte GPU hört auf den Namen Adreno GPU und soll um 80 % schneller als die integrierte Lösung von Intel sein. Da dedizierter KI-Beschleuniger immer wichtiger werden, ist natürlich auch ein solcher mit an Bord. Die von Qualcomm integrierte NPU kommt auf eine Rechenleistung von 45 TOPS und unterstützt unter anderem das Datenformat INT4.

Die ersten Notebooks mit dem Snapdragon X Elite von Qualcomm sollen Mitte des Jahres erscheinen. Partner sind unter anderem Acer, Asus, Lenovo und Microsoft.