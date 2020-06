AMD Ryzen 5 3600XT und Ryzen 9 3900XT: Erste Listungen bei Amazon Italien

Beim Onlineversandhändler Amazon Italien sind kürzlich Bilder und Informationen zu AMDs kommenden Ryzen-3000-XT-CPUs erschienen. Somit verdichten sich die Hinweise auf ein baldiges erscheinen der Matisse-Produktupgrades. Auch das Freeware-Systemprogramm CPU-Z fügte die drei Modelle seiner Datenbank hinzu (Ryzen 5 3600 XT, Ryzen 7 3800 XT und Ryzen 9 3900 XT), die bald veröffentlicht werden sollen.

Die inzwischen wieder entfernten Auflistungen auf amazon.it geben uns nicht nur einen kleinen Einblick auf die technischen Daten des Matisse-Refreshes, sondern auch einen möglichen Hinweis auf das Erscheinungsdatum. Gerüchten zufolge ehemals auf dem 16. Juni datiert, sollen nun zumindest die aufgeführten Ryzen 5 3600 XT und Ryzen 9 3900 XT am 7. Juli erscheinen. Davon ausgehend, dass das Release-Datum stimmt, wäre eher eine Ankündigung seitens AMD für den 16. Juni denkbar mit einem anschließenden Erscheinungstermin am 7. Juli – genau am selben Tag vor einem Jahr wurden die Matisse-Prozessoren und Navi-GPUs vorgestellt.

Neben dem Release-Termin ist auch der maximale Boost-Takt beider Prozessoren ersichtlich. So soll der Ryzen 5 3600 XT mit 4,5 GHz und der Ryzen 9 3900 XT mit 4,7 GHz takten und verglichen mit den jetzigen Prozessoren um 100 MHz schneller sein. Sollten die angegebenen Verkaufspreise von 285 Euro für den Ryzen 3600 XT und 570 Euro für den Ryzen 3900 XT stimmen, wären diese um einiges teurer als Ihre Vorgänger. Eine geringe Steigerung des Boost-Takts dürfte kaum als Kaufargument für Interessenten reichen, man spekuliert eher auf eine Preissenkung der älteren Modelle. Eine deutliche Anhebung des Basistakts der Matisse-Refresh-Serie deutet sich aber ebenfalls bereits an.

Die neue Ryzen-Prozessoren in der Übersicht Kerne / Threads Basis / Boost L3-Cache L2-Cache TDP Preis Ryzen 9 3950X 16 / 32 3,5 / 4,7 GHz 64 MB 8 MB 105 W 750 Euro Ryzen 9 3900XT 12 / 24 4,1 / 4,8 GHz 64 MB 6 MB - - Ryzen 9 3900X 12 / 24 3,8 / 4,6 GHz 64 MB 6 MB 105 W 425 Euro Ryzen 7 3800XT 8 / 16 4,2 / 4,7 GHz 32 MB 4 MB - - Ryzen 7 3800X 8 / 16 3,9 / 4,5 GHz 32 MB 4 MB 105 W 320 Euro Ryzen 7 3700X 8 / 16 3,6 / 4,4 GHz 32 MB 4 MB 65 W 290 Euro Ryzen 5 3600XT 6 / 12 4,0 / 4,7 GHz 32 MB 3 MB - - Ryzen 5 3600X 6 / 12 3,8 / 4,4 GHz 32 MB 3 MB 95 W 190 Euro Ryzen 5 3600 6 / 12 3,6 / 4,2 GHz 32 MB 3 MB 65 W 165 Euro

Stimmen die Gerüchte, dürfte AMD in Kürze eine offizielle Ankündigung der Prozessoren vornehmen und dann kennen wir auch die technischen Daten vollständig.