Framework baut sein Sortiment an modularen Notebooks weiter aus. Zunächst einmal vollzieht der Hersteller aber für sein bisher bestehenden Laptop 13 ein wichtiges Update. In diesen halten nun die neuen Intel Core Prozessoren der 13. Generation Einzug. In der Konfiguration auswählbar ist der Core i5-1340P, der Core i7-1360P sowie der Core i7-1370P. Dabei sind Bestandskunden nicht gezwungen gleich das gesamte Notebook zu ersetzen. Entsprechend dem Konzept können sie das neue Modul einfach nachbestellen und in ihrem Gerät ersetzen.

Allerdings hört das Update des Laptop 13 dort noch nicht auf. Framework hat ebenfalls bei Akku Hand angelegt und verwendet nun einen mit 61 Wh Kapazität. In Kombination mit den neuen Intel-Prozessoren soll das die Effizienz des Gerätes signifikant steigern. Ergänzend zu dem bisherigen Display reicht der Hersteller jetzt noch eine matte Version. Auch die Scharniere haben eine Überarbeitung erfahren und sollen verbessert worden sein, ebenso die Lautsprecher.

Darüber hinaus geht Framework auch auf einen Herzenswunsch der Community ein; der Hersteller führt eine AMD-Prozessoroption für seine Produkte ein. Diese werden aus der AMD Ryzen 7040 Serie bestehen. Das Mainboard-Modul der AMD-Prozessoren wird allerdings auf eine AMD-kompatible WLAN-Karte zurückgreifen. Ebenso soll es beim Arbeitsspeicher DDR5 verwenden, statt DDR4, wie für die Intel-Variante hier üblich.

Zudem hat Framework eine besondere Ankündigung im Gepäck. Der Hersteller von modularen Notebooks wird sein Sortiment um ein ein größeres Modell, dem Laptop 16, ergänzen. Mit dem neuen Expansion Bay System will Framework seinen Kundenkreis vergrößern und Gamer und Kreative ansprechen, die mehr Leistung benötigen. Der Clou ist die modular aufrüstbarer Grafikeinheit. Vorbestellungen sind ab Frühjahr 2023 möglich, die Auslieferung soll Ende 2023 beginnen.

Das Modulsystem von Framework ist quelloffen, so kann die Community ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Der Hersteller bietet mechanische Zeichnungen, 3D-CAD und elektrische Referenzdesigns für Eingabemodule und Erweiterungsschachtmodule öffentlich an. Zudem wird neben Windows auch Linux voll unterstützt. Neben Support für Fedora und Ubuntu stellt Framework auch Dokumentationen für Manjaro, Linux Mint und Pop!_OS bereit.