Huawei MateBook D 16 mit FullView-Display

Huawei erweitert seine Notebook-Serie heute um das neue MateBook D16, das ein waschechter Allrounder für den Produkteinsatz sein soll. Der Dreh- und Angelpunkt ist das neue 16 Zoll große FullView-Display, das mit einer hohen Screen-to-Body-Ratio von 90 % aufwartet und so ein vergleichsweise kleines Gehäuse gemessen an der Displaygröße ermöglicht - der Rahmen fällt gerade einmal 4,6 mm breit aus.

Das Seitenverhältnis beträgt 16:10, das Panel ist also etwas höher, als bei den meisten anderen Notebook. Die Auflösung beträgt 1.920 x 1.200 Bildpunkte, gegenüber einem FullHD-Gerät werden also zusätzliche 120 Bildpunkte in der Höhe realisiert. Die maximale Helligkeit gibt Huawei mit 300 cd/m² für das IPS-Panel an, was nicht allzu üppig für ein mobiles Gerät ist. Der Kontrastumfang wiederum soll 1.200:1 betragen.

Unter der Haube kommen Intel-Core-Prozessoren der 12. Generation zum Einsatz. Es wird Konfigurationen mit Core i7 oder Core i5 geben. Unabhängig vom Prozessor kommen jeweils 16 GB an Arbeitsspeicher und eine 512 GB fassende SSD zum Einsatz, weitere Konfigurationen gibt es offenbar nicht.

Sollte das WLAN-Signal einmal etwas schwächer ausfallen, soll die neue Metaline-Antennen-Technik helfen. Huawei gibt an, dass bei schwachen WLAN-Signalen die Download-Geschwindigkeit um 55 % höher ausfällt als bei einer normalen Antennen-Konfiguration, die Latenz bei Video-Konferenzen oder Games gleichzeitig um 60 % reduziert wird.

Die im MateBook D16 verbaute Webcam löst mit 1080P auf und bietet eine Follow-Cam-Funktion, die den Nutzer stets im Zentrum des Bildes hält. Diverse KI-Funktionen sollen darüber für eine erstklassige Ton- und Bildqualität sorgen.

Das Gehäuse wird aus Aluminium gefertigt und bringt es auf ein Gewicht von 1.700 g bei Abmessungen von 369 x 234 x 18 mm. Den vorhandenen Platz nutzt Huawei für allerlei Anschlüsse. So gibt es zweimal Typ C, wobei einer der Buchsen wohl einzig zum Laden dient. Darüber hinaus gibt es zweimal Typ A (1x 2.0, 1x 3.2), HDMI 2.0 und 3,5-mm-Klinke. Auf RJ45 muss hingegen verzichtet werden.

Das Huawei MateBook D16 ist ab heute verfügbar. Im Shop des Herstellers kostet die i5-Konfiguration 949 Euro, während für das i7-Setup 1.249 Euro fällig werden. Wer sich bis zum 31. Juli für das neue Modell entscheidet, erhält einen MateView GT27 Monitor im Wert von 399 Euro kostenlos dazu.