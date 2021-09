Spectre x360 16: HP stellt Convertible mit 4K Touchscreen vor

Mit dem Spectre x360 16 stellt HP eines der ersten Convertibles für Windows 11 vor. Das Notebook kommt wahlweise mit einem 4K-OLED- oder einem gewöhnlichen IPS-Panel mit einer Auflösung von 3.072 x 1.920 Bildpunkten sowie einer Helligkeit von 400 Nits. In jedem Fall liegt das Display-Format bei 16:10.

Über dem Bildschirm befindet sich eine 5 MP-Kamera, welche sich sowohl für Videotelefonie als auch für den Login über Windows Hello eignet. Die Kamera verfügt über einen physischen Auslöser, der über eine Tastenkombination gesteuert wird. Dazu kommt eine Bildschirmanzeige, die in allen Apps, die die Kamera verwenden, angezeigt wird. Dies soll für zusätzliche Sicherheit sorgen. Darüber hinaus ist eine App namens HP GlamCam mit an Bord, welche auf Wunsch einen KI-beschleunigten "Beauty-Filter" aktivieren kann, welcher einen in Videochats besser aussehen lassen soll.

Im Inneren arbeitet ein Intel Tiger Lake-H35. In der maximalen Ausstattungsvariante entspricht dies einem Intel Core i7-11390H mit vier Kernen, welche mit bis zu 5 GHz takten. Dazu kommt wahlweise die integrierte Intel-Iris-Xe-Grafik G7 oder eine dedizierte NVIDIA GeForce RTX 3050 mit 4 GB GDDR6-RAM.

An Anschlüssen bietet das Notebook einen HDMI-Port und zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse sowie einen Micro-SD-Kartenleser. Des weiteren sind ein 3,5-mm-Klinkenstecker und ein USB-A-Port verbaut. Der Akku umfasst eine Kapazität von 63 Wh und soll nach Angaben des Herstellers bis zu 17 Stunden Laufzeit bieten. Wie üblich dürfte die Akkulaufzeit in der Praxis jedoch eher darunter liegen.

Das HP Spectre x360 16 soll ab November 2021 ab einem Preis von 1.600 Euro in den Handel kommen.