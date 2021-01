Neues One Mix 4 Mini mit Tiger Lake und 10,1-Zoll-Touchscreen vorgestellt

Bereits vor ein paar Wochen wurden die ersten Informationen zum neuen One Mix 4 Mini-Convertible von One Netbook preisgegeben. Nun finden erste Bilder und Spezifikationen ihren Weg an die Öffentlichkeit. So besitzt das One Mix 4 über einen 10,1-Zoll-Touch-Bildschirm mit einer Auflösung von 2.560 x 1.600 Bildpunkten, was zu einer Pixeldichte von 300 PPI führt. Das Display verfügt über ein 16:10-Format und leuchtet mit einer maximalen Helligkeit von bis zu 320 Nits. Zudem kann der Bildschirm mithilfe des Scharniers komplett nach hinten geklappt werden, was die Nutzung als Tablet ermöglicht.

Im Inneren des One Mix 4 arbeitet ein Intel Tiger Lake Prozessor. Dabei haben Kunden die Wahl zwischen einem Intel Core i5-1130G7 und einem Core i7-1160G7. Beide Prozessoren verfügen über vier Kerne und eine TDP zwischen 7 und 15 W sowie eine integrierte Intel Iris Xe Graphics G7. Hinzu kommen je nach Konfiguration bis zu 16 GB LPDDR4X-4266-Arbeitsspeicher.

Das One Mix 4 besitzt zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse sowie einen USB-Typ-C-Port. Darüber hinaus stehen ein AUX-Anschluss und ein MicroSD-Kartenleser zur Verfügung. Für drahtlose Verbindungen stehen sowohl WiFi 6 als auch Bluetooth 5.1 bereit. Ein Fingerabdrucksensor im Einschaltknopf ist ebenfalls mit an Bord. Eine Webcam ist leider nicht integriert, weshalb Kunden zum Einsatz in einer Video-Konferenz eine externe Kamera verwenden müssen.

Das One Netbook One Mix 4 soll noch in diesem Frühjahr ausgeliefert werden. Aktuell wird der Preis bei JD.com mit 5.699 chinesische Yuan – umgerechnet etwa 727 Euro – angegeben.