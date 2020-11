ASUS ZenBook Flip S und ZenBook Flip 13 ab sofort erhältlich

Das neue ASUS ZenBook Flip S sowie das ZenBook Flip 13 sind ab sofort in Deutschland im Handel erhältlich. Das Flip S ist das erste ASUS-Notebook, welches für das neue Intel Evo Plattform-Design verifiziert wurde. Es ist 13,9 mm dick und wiegt 1,3 kg. Das Notebook besitzt ein 13,3 Zoll großes 4K-OLED-Touchdisplay, welches maximal 400 Nits bieten soll, was die Arbeit im Freien erleichtern soll. Im Inneren arbeitet ein Intel Core i7-Prozessor der 11. Generation, welcher von der integrierten Intel Iris Xe Grafik sowie 16 GB RAM unterstützt wird. Für Daten steht eine 1 TB große SSD zur Verfügung. Für Verbindungen bietet das Flip S einen HDMI-Anschluss und einen USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Port sowie zwei Thunderbolt 4 USB 3.2 Typ‑C-Anschlüsse. Für drahtlose Netzwerkverbindungen steht Wi-Fi 6 zur Verfügung. Darüber hinaus kann das Notebook, wie bereits der Name suggeriert mithilfe des 360°-ErgoLift-Scharniers beliebig weit nach hinten geklappt werden, was auch eine Nutzung als Tablet ermöglicht. Die Akkulaufzeit soll bis zu 15 Stunden betragen.

Das ZenBook Flip 13 bietet ein 13 Zoll großes Full-HD-OLED-Touchdisplay. Im Inneren arbeitet ebenfalls ein Intel Core i7-Prozessor der 11. Generation, welcher durch bis zu 16 GB RAM unterstützt wird. Für Daten steht eine bis zu 1 TB große SSD zur Verfügung. Die Anschlüsse umfassen zwei Thunderbolt 4 USB Typ-C-Ports, einen USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Port sowie einem HDMI-Anschluss. Auch hier steht zudem Wi-Fi 6 zur Verfügung. Die Akkulaufzeit soll bis zu 14 Stunden betragen. Auch das Flip 13 besitzt ein 360° ErgoLift-Scharnier, was ebenfalls die Nutzung als Tablet ermöglicht. Optional ist ein ASUS Stylus Pen für das Schreiben auf dem Display im Lieferumfang enthalten.

Das ZenBook Flip S ist in der Farbe Jade Black ab sofort ab 2.499 Euro erhältlich. Das ZenBook Flip 13 gibt es ab sofort ab 1.799 Euro.