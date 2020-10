Fujitsu LifeBook UH-X: Neuer Laptop wiegt nur 638 g

Die Fujitsu LifeBook-Serie ist dafür bekannt, sehr leicht und mobil zu sein. Das neue Fujitsu LifeBook UH-X folgt diesem Weg und kommt mit nur 638 g daher, bei einem 13,3 Zoll großen Display. Die Dicke beträgt 15,5 mm. Insgesamt liegen die Abmessungen bei 307 mm x 197 mm x 15,5 mm. Diese Angaben werden leider vor allem auf Kosten des Akkus, der als eines der schwersten Bauteile gilt, erreicht. Die Kapazität umfasst nur 25 Wh, was in etwa der Hälfte dessen entspricht, was Konkurrenz-Produkte zu bieten haben. Dennoch liegt Akku-Laufzeit laut Hersteller-Angaben bei bis zu 11 Stunden. In der Regel wird man diese aber wohl kaum erreichen. Hier muss abgewartet werden, bis unabhängige Reviews entstehen.

Die übrige Ausstattung umfasst ein 13,3 Zoll großes 1.080p IGZO-Panel und einen Intel Core i7-1165G7 mitsamt integrierter Intel Iris Xe Graphics. Der RAM ist mit 8 GB LPDDR4X-4226-Speicher ausreichend groß für Office-Anwendungen und darüber hinaus. An Speicherplatz steht einen 1 TB fassende PCIe SSD zur Verfügung. Zum Einloggen steht zudem ein Fingerabdrucksensor zur Verfügung. Auf der Vorderseite gibt es zudem eine 1 MP Webcam für gelegentliche Video-Telefonie. Für Verbindungen gibt es Wi-Fi 6 sowie Bluetooth 5.0.

Die Anschlüsse gestalten sich recht üppig für ein so kleines Notebook. Es gibt zwei USB-C-Anschlüsse (3.2 Gen 2 / 10 Gbit/s), zwei USB-A-Ports (3.2 Gen 1 / 5 Gbit/s), Ethernet, HDMI, einen SD-Kartenleser und einen AUX-Anschluss.

Das Fujitsu LifeBook UH-X/E3 startet in dieser Ausführung in Japan zu einem stattlichen Preis von 241.780 Yen, umgerechnet also ca. 1.938 Euro. Ob es einen Release in Europa geben wird - und wenn ja, zu welchem Preis ist derzeit noch unbekannt.