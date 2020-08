Toshiba trennt sich vollständig von Notebook-Sparte

Toshiba konnte mit dem T1100 nicht nur den ersten Laptop für den Massenmarkt anbieten, sondern war außerdem für Jahre aus dem Notebook-Segment nicht wegzudenken. Doch damit ist es jetzt offiziell vorbei: Toshiba hat seine letzten Anteile an der Dynabook-Notebook-Sparte an Sharp verkauft und zieht sich damit selbst vollständig aus dem Notebook-Geschäft zurück.

Schon im Juni 2018 hatte Toshiba 80,1 % seiner Anteile an der PC-Sparte an Sharp übertragen. Der Name Toshiba Client Solutions Co., Ltd (TCS) wurde im Januar 2019 in Dynabook umgewandelt. Bekannte Toshiba-Produktserien wie Satellite, Portégé und Tecra wurden hingegen beibehalten. Ende Juni 2020 hat Sharp schließlich seine Kaufoption auf die restlichen Dynabook-Anteile von Toshiba gezogen. Toshiba hat die Transfer-Prozedur laut eigenen Angaben nun abgeschlossen.

Auch wenn Toshiba selbst nun mit dem Notebook-Geschäft nichts mehr am Hut hat, wird es auch mit neuem Eigentümer weiter Dynabook-Notebooks geben. Im Preisvergleich werden eine ganze Reihe entsprechender Modelle gelistet.