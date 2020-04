HP gibt neue Variante der Envy-17-Notebooks bekannt

Das US-amerikanische Unternehmen Hewlett Packard hat jetzt bekannt gegeben, in den kommenden Wochen eine neue Version seines Envy-17-Notebooks zu veröffentlichen. Das Aluminiumgehäuse beherbergt entweder eine Intel Core-i7-CPU (1065G7) oder einen Core-i5-Prozessor (1035G1). Bei der GPU setzt der Hersteller auf eine NVIDIA MX330 mit 2 GB oder 4 GB GDDR5 VRAM. Des Weiteren soll der neue HP-Laptop mit einem UHD-Display auch in einer Full-HD-Variante angeboten werden. Bei der Full-HD-Version lässt sich zudem ein Touchscreen auswählen. Dabei beträgt die Screen-to-Body-Ratio 86 %. Dadurch wird die aktualisierte Variante etwas kleiner im Vergleich zum Vorgänger. Insgesamt ist das neue Notebook 22,3 mm dick und wiegt knapp 3 kg.

Beim Arbeitsspeicher ist es möglich die aktualisierte Version des Envy 17 mit bis zu 32 GB RAM zu bestücken. Der Festplattenspeicher beläuft sich auf 1 TB. Zudem sind Kunden in der Lage, eine Dual-Storage-Option auszuwählen. Hierbei kommt zusätzlich eine 256 GB SSD (NVMe M.2) zum Einsatz. An Schnittstellen steht den Nutzern neben einem HDMI-2.0-Anschluss auch ein USB-3.2-G2-10-Gbps-Type-C-Port zur Verfügung, der auch als DisplayPort (1.4) genutzt werden kann. Zudem finden sich am neuen Envy-17-Notebook insgesamt drei USB-3.1-Typ-A-Schnittstellen und ein SD-Card-Reader. Ebenfalls mit an Bord ist ein 3,5 mm Klinkenstecker-Anschluss. Bei der Webcam setzt HP auf eine HD-Auflösung. Beim Thema WLAN wurde neben dem Intel AC9560-Wi-Fi-5-Modul auch das AX201-Wi-Fi-6 im Notebook verbaut. Bluetooth 5.0 ist ebenfalls verfügbar. Der Li-Ionen-Akku wird von HP mit 55 Wh angegeben und soll bis zu zehn Stunden halten. Des Weiteren ist die Tastatur beleuchtet und ein Fingerabdruckleser findet sich ebenfalls am neuen HP-Notebook wieder.

Das aktualisierte HP Envy-17-Notebook soll ab Mai in Deutschland verfügbar sein und der Preis bei knapp 1.000 Euro liegen.