Mit der Festa-Serie bringt TP-Link nun seine vollständig cloudbasierte Netzwerklösung auch auf den deutschen Markt. Das Festa-Portfolio umfasst Switches von acht bis zu 48 Gigabit-Ethernet-Ports, Gateways mit WAN-Ports sowie Access Points, die sowohl in Innenräumen an Decken und Wänden als auch draußen angebracht werden können. Hierbei werden unter anderem unterschiedliche WiFi-Standards sowie Nutzer-Kapazitäten oder Reichweiten abgedeckt. Damit lässt sich die Netzwerkinfrastruktur an die individuellen Bedürfnisse kleinerer Unternehmen, Homeoffices oder Prosumers anpassen.

In nur vier Schritten soll das Festa-System mittels der App in Betrieb genommen werden können. Anschließend können sich in der Cloud beispielsweise Switch-Ports konfigurieren, Sicherheitseinstellungen vornehmen oder Gastzugänge anlegen lassen. Bei Bedarf können weitere Geräte der Festa-Serie – wie etwa Access Points – zusätzlich in das Netzwerk integriert werden.

Um den unterschiedlichen Anforderungen der Anwender gerecht zu werden, setzt TP-Link mit Festa auf drei Arten von Access Points. Mit den AP F65 und F61 sollen sich beispielsweise die Bereiche von bis zu 140 m², bzw. 115 m² mit schnellem WiFi 6 abdecken lassen.

Die Access Points F65-Wall und F52-Wall sind für die Anbringung an der Wand vorgesehen, unterstützen PoE und verfügen über vier Gigabit Ports, an denen sich via PoE pass-through weitere Geräte, z. B. PoE-kompatible Drucker oder Sicherheitskameras wie die VIGI C450 oder VIGI C540S von TP-Link, anschließen lassen. Diese Access Points decken laut TP-Link bis zu 50 m² ab und sollen bis zu 200 Clients gleichzeitig mit WiFi 6 oder WiFi 5 versorgen können.

Die Mesh-fähigen Access Points F65- und F61-Outdoor sind mit smarten horizontal und vertikal polarisierten Antennen für den Außenbereich ausgestattet. Ein Algorithmus soll automatisch die Antenne für die beste WiFi-6-Verbindung auswählen und dadurch eine höhere Leistung mit weniger Störungen gewährleistet können. Die Access Points sind zudem mit Schutzklasse 67 kurzzeitig vor eindringendem Wasser und Staub geschützt.

Die Festa-Serie ist ab sofort in Deutschland verfügbar und kann über Amazon zu folgenden UVP bezogen werden:

Access Points (Ceiling Mount):

Festa F65 für 119,90 Euro

Festa F61 für 99,90 Euro

Access Points (Wall Plate):

Festa F65-Wall für 109,90 Euro

Festa F52-Wall für 64,90 Euro

Access Points (Outdoor):