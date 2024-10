Werbung

D-Link hat zwei neue Hochleistungs-Access-Points für Unternehmen präsentiert: den DAP-X3060 für Innen- und den DAP-X3060OU für Außenbereiche (OU = Outdoor Unit).

Ausgestattet mit Wi-Fi 6 und Geschwindigkeiten von bis zu 3.000 Mbit/s sollen Unternehmen von schnelleren Verbindungen und stabilen Datenübertragungen profitieren können. Die Dualband-Technologie unterstützt kabellose Datenraten von bis zu 2.402 Mbit/s im 5-GHz-Band und 574 Mbit/s im 2,4-GHz-Band.

Die Enterprise Access Points wollen zudem mit weiteren Technologien für eine optimale Ressourcennutzung punkten. Mit Band Steering werden beispielsweise alle WLAN-Clients automatisch dem optimalen Funknetz zugewiesen. Jeweils zwei Antennen fürs Senden und Empfangen sollen für erhöhte Effizienz bei vielen verbundenen Nutzern sorgen. Beamforming, Load Balancing und Airtime Fairness sollen die Effizienz weiter steigern können.

Der DAP-X3060 ist für Innenräume konzipiert und bietet flexible Installationsoptionen, einschließlich Decken- und Wandmontage. Dank eines Power-over-Ethernet (PoE) 2,5-Gigabit-LAN-Ports bezieht der Access Point dabei den Strom über das Netzwerkkabel. Dies macht das Gerät unabhängig von Steckdosen.

Für den Außeneinsatz entwickelt, ist der DAP-X3060OU mit einem Überspannungsschutz ausgestattet. Das robuste Wetterschutzgehäuse mit Gore-Tex-Membran soll das Gerät vor Staub, Regen, Hitze, Schnee und Fost, selbst bei Temperaturen von -30°C bis 60°C, schützen. Die Access Points sind zudem nach IP68-Standard zertifiziert. So will der DAP-X3060OU auch bei starkem Regen oder in staubigen Bedingungen zuverlässig funktionieren.

Die Access Points DAP-X3060 und DAP-X3060OU sind daneben vollständig mit Nuclias Connect kompatibel. D-Link stellt die Management-Plattform speziell für die effiziente Verwaltung von D-Link Access Points und Switches zur Verfügung. So soll sich das Netzwerk von überall aus verwalten und steuern lassen. Einblicke in Traffic-Analysen und Statusberichte können wichtige Erkenntnisse liefern, um das Netzwerk zu optimieren. Zudem kann der Datenverkehr über das gesamte Netzwerk bis auf die Ebene eines einzelnen Access Points eingesehen werden.

Der DAP-X3060 ist ab sofort in der DACH-Region für 176 Euro verfügbar. Der DAP-X3060OU wird ab November für 345 Euro erhältlich sein.