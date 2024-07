Werbung

Der Prime Day ist die ideale Gelegenheit, das hauseigene Netzwerk und das Smart Home aufzuwerten. TP-Link hat in den nächsten Tagen interessante Angebote in den Bereichen WLAN, Mesh, Überwachungskameras und smarte Steckdosen. Die Prime Days starten erst am 16. Juli 2024, schon jetzt haben wir aber alle wichtigen Angebote von TP-Link für euch in der Übersicht.

TP-Link Deco X50

Das erste Angebote ist das Deco X50, welches im Dreierpack für 189,90 Euro angeboten wird. Es handelt sich um ein Mesh-System aus drei Knoten, welches Wi-Fi 6 mit bis zu 3,0 GBit/s unterstützt. Jeder der drei Mesh-Knoten verfügt zudem über drei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse, sodass auch kabelgebundene Geräte schnell eingebunden werden können. Mehr als 400 m² lassen sich mittels des Deco X50 im Dreierpack mit schnellem Netzwerk versorgen. Die kleinen runden und weiß gehaltenen Mesh-Knoten haben Abmessungen von 110 × 110 × 114 mm und fügen sich gut in jeden Wohnraum ein.

Die Deco-App führt Schritt für Schritt durch die Einrichtung des Mesh-Systems. Hinsichtlich der Netzwerk-Funktionen unterstützt das Deco X50 sämtliche Komfort- und Sicherheits-Funktionen.

TP-Link Tapo C425 Kit & P115

Das zweite Prime-Day-Highlight entstammt der Smart-Home-Serie tink von TP-Link. Bei der TP-Link Tapo C425 handelt es sich um eine smarte, kabellose Sicherheitskamera. Ganz ohne Kabel wird die TP-Link Tapo C425 einfach genau dort positioniert, wo sie gebraucht wird. Die Einbindung erfolgt über WLAN, der Akku hält bis zu 300 Tage durch und wird über ein Solarpanel geladen, welches über die Wandmontage über der Kamera platziert wird. Mit der Schutzklasse IP66 kann die Kamera auch im Außeneinsatz betrieben werden. Die 2K-Auflösung und ein Nachtsichtmodus sorgen immer für ein ideale Darstellungsqualität. Gesteuert wird die Sicherheitskamera über die hauseigene App, über die auch eine Zwei-Wege-Kommunikation möglich ist.

Die TP-Link Tapo C425 Kit wird zum Prime Day für 119,90 Euro angeboten.



Ein weiteres Highlight ist die smarte Wi-Fi-Steckdose mit Verbrauchsanzeige – die Tapo P115. Über die Tapo-App kann der Verbrauch über die Steckdose überwacht werden. Natürlich ist es auch möglich, angeschlossene Geräte ein- und auszuschalten. Timer und Zeitpläne ermöglichen eine automatische Verwaltung von Geräten. Über einen Abwesenheitsmodus werden die Geräte automatisch zu verschiedenen Zeiten ein- und ausgeschaltet, um den Anschein zu erwecken, dass jemand zu Hause ist.

Eingebunden wird die Tapo P115 einfach per WLAN. Die Kopplung findet schnell und einfach per App statt, über die dann später auch die Steuerung erfolgt. Hiergestellt wird die Tapo P115 aus flammhemmendem Material UL94-V0 PC und sie erfüllt zudem die strengen CE- und UKCA-Zertifizierungen. Das Viererpack mit gleich vier Tapo P115 kostet zum Prime Day 39,90 Euro.

Weitere Angebote:

TP-Link Deco X50-5G

Ebenfalls stark vergünstigt angeboten wird der Deco X50-5G, der als Wi-Fi-6-Router auch noch die Option vorzuweisen hat, per LTE-Netzwerk eine Backup-Internetverbindung aufzubauen. Das 5-GHz-Netz des Wi-Fi sorgt für eine schnelle Anbindung der Clients im internen Netzwerk, die 2.5GbE-WAN-Schnittstelle nimmt die bestehende Internetverbindung auf. Sollte diese ausfallen, findet der nahtlose Wechsel auf das LTE-Mobilfunknetz statt. Dazu muss eine SIM-Karte mit entsprechendem Datentarif eingesteckt werden. Über vier interne und zwei externe RP-SMA-F-Antennen ist auch in schwierigen Umgebungen ein guter Empfang gewährleistet.

Der Preis für den Deco X50-5G liegt zum Prime Day bei 274,90 Euro.

TP-Link Tapo C500 & Tapo C410 (Kit)

Drahtlos und mit Schwenk- sowie Neigefunktion ausgestattet bietet die Tapo C500 eine Überwachung mit 360-°-Sichtbarkeit. Die Anbindung erfolgt per WLAN, aber es ist auch möglich, die Daten auf einer lokal installierten microSD-Speicherkarte abzulegen. Per WLAN ins Netz übertragen, findet die Speicherung in der Tapo Care Cloud statt. Eine Personenerkennung und Bewegungsverfolgung identifiziert eine Person oder ein Objekt in Bewegungen und verfolgt dieses. Über die App kann eine Benachrichtigung erfolgen.

Vorgesehen ist die Kamera für den Innen- und Außeneinsatz. Per IP65 geschützt hält das Gehäuse auch Spritzwasser und Staub ab. Installiert werden kann die Kamera an Wand, Decke oder einem Mast.

Die Outdoor Schwenk-/Neige-Sicherheits-WiFi-Kamera Tapo C500 kostet im Angebot nur 39,90 Euro.

Für die Überwachung im Innen- und Außenbereich ist die Tapo C410 konzipiert, die über ein wasser- und staubdichtes Gehäuse sowie einen internen Akku mit einer Laufzeit von etwa 180 Tagen verfügt. Der Akku kann per Kabel direkt wieder geladen werden, während die Bilder der Überwachungskamera entweder auf einem lokalen microSD-Speicher abgelegt oder auf die Tapo Care Cloud hochgeladen werden.

Über die App wird der Nutzer darüber informiert, wenn eine Person erkannt wird. Verschiedene Stufen der Benachrichtigungen sind möglich. Als Tapo C410 Kit kann die Stromversorgung auch über ein Solarpanel erfolgen, welches über der Überwachungskamera hängt. Somit wird tagsüber der Akku geladen und ein externes Aufladen des Akkus ist nicht notwendig.

Die Tapo C410 und Tapo C410 Kit kosten 49,90 Euro bzw. 54,90 Euro und sind damit eine einfache und erschwingliche Möglichkeit der Überwachung des eigenen Grundstücks.

TP-Link Tapo D230S1

Ebenfalls ein Baustein im Sicherheits- und Überwachungskonzept eines Smart-Home ist eine Video-Türklingel. TP-Link bietet hier mit der Tapo D230S1 eine 2K Video-Türklingel, die neben der Haustüre platziert wird und ihr Bild in die App überträgt. Dies geschieht per WLAN, während der integrierte Akku der Video-Türklingel selbst eine einfache Montage ermöglicht. Verwendet werden austauschbare, wiederaufladbare Akkus, sodass ein Wechsel ohne Ausfall der Klingelanlage möglich ist.

Der mitgelieferte Hub ermöglicht die Nutzung der Klingel in klassischer Form - auch ohne, dass über die App benachrichtigt wird. Über diesen kann die Tapo D230S1 auch per Ethernet in das Netzwerk angebunden werden, was auch für die Speicherung der Videodaten auf microSD-Speicherkarte oder in die Tapo Care Cloud gilt.

Die TP-Link Tapo D230S1 Smart-Home Video-Türklingel kostet im Aktionszeitraum 84,90 Euro.

Alle Angebote sind während der Amazon Prime Days am 16. und 17. Juli verfügbar.

