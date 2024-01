Werbung

AVM hat das Glasfaser-Update FRITZ!OS 7.80 für die vier Modelle FRITZ!Box 5590 Fiber, 5530 Fiber, FRITZ!Box 7590 AX und 7530 AX veröffentlicht. Das Update bietet mehr Transparenz und will die Erstinstallation am Glasfaseranschluss vereinfachen.

Die FRITZ!Box 5590 Fiber und 5530 Fiber verfügen über ein integriertes Glasfasermodem, weshalb sie sich direkt am Glasfaseranschluss einsetzen lassen. Mit FRITZ!OS 7.80 erhalten die beiden Modelle nun eine Glasfaserübersicht auf der Benutzeroberfläche. Anwender können darüber etwa alle wichtigen Informationen zum Anschluss, der Geschwindigkeit sowie zu Verbindungstyp und -qualität ablesen.

Ebenfalls sollen die Nutzer von einer vereinfachten Einrichtung des Internetzugangs bei immer mehr Anbietern wie Deutsche Telekom, 1&1, Vodafone, O2 profitieren. Auch die Internetanbieter selbst können aus den FRITZ!Box-Fiber-Modellen mit FRITZ!OS 7.80 einen Nutzen ziehen, indem sie darüber zusätzliche Informationen über die Verbindungsqualität erhalten.

Beim Wechsel von DSL zu Glasfaser kann die vorhandene FRITZ!Box am zusätzlichen Glasfasermodem ebenfalls weiter verwendet werden. Um diesen Umstieg zu erleichtern, bietet das neue FRITZ!OS 7.80 für die weit verbreiteten Modelle FRITZ!Box 7590 AX und 7530 AX nun auch zusätzliche Hilfestellungen für eine reibungslose Erstinstallation an.

Darüber hinaus bereitet AVM mit FRITZ!OS 7.80 die vier FRITZ!Box-Modelle für den neuen Einrichtungsassistenten der MyFRITZ!App vor, der demnächst für iOS und Android angeboten werden soll. Der geplante "Wizard" soll es ermöglichen, eine neue FRITZ!Box am Glasfaser- und DSL-Anschluss schnell und intuitiv per Smartphone oder Tablet in Betrieb nehmen zu können.

Neben den offensichtlichen Veränderungen bringt das neue FRITZ!OS selbstverständlich eine ganze Reihe an Detailverbesserungen für eine stabile und sichere Verbindungen mit.